Singurul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu a acceptat să participe cu soția la Power Couple. Ce fac în intimitate îi ajută la Antena 1

Un nou sezon Power Couple a luat startul! De această dată printre echipele de curajoși ce au acceptat provocarea de la Antena 1 se numără Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Aceștia sunt încrezători în forțele proprii și speră să ajungă cât mai departe în competiție. Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit motivul pentru care a accepta provocarea Power Couple.

Show-ul Power Couple a revenit pe micile ecrane cu sezonul 3. Marea aventură a început pentru echipele de curajoși, iar telespectatorii îi pot urmări în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.

Singurul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu a acceptat să participe cu soția la Power Couple

Printre participanții din acest an se numără și Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Pentru el scenariul nu este nou, căci a participat la numeroase show-uri de aventură, însă soția sportivului este la prima experiență de acest fel. Deși Luiza nu este o sportivă veritabilă precum soțul său, cei doi au încredere că o să se descurce de minune.

„Știind că el a făcut atâtea sacrificii și a luptat singur în toate competițiile la care a participat, am zis să vin să trag cu el și să fie lucrurile mai ușoare pentru el și pentru amândoi”, a declarat Luiza.

Ei bine, pentru Cătălin Zmărăndescu chiar soția lui a fost motivul ce l-a făcut să accepte provocarea Power Couple. Cei doi fac o echipă excelentă acasă, în viața de zi cu zi, așa că sportivul a mizat că o să facă o figură frumoasă și în cadrul show-ului de la Antena 1.

„Știi ce m-a făcut să accept chestia asta? Faptul că ceea ce facem noi zi de zi acasă dă rezultate foarte bune, foarte mișto și.. practic tragem amândoi. Am zis hai să încercăm și pe partea sportivă, deși ea este anti-sport. Ei nu-i place sportul. Face de nevoie. (…) Matilda îi mai spune și ea”, a declrat și Cătălin Zmărăndescu.

În ceea ce o privește pe Luiza, cea care a motivat-o și a făcut-o să spună „DA” este chiar fiica sa. Își dorește să o facă mândră și să demonstreze că poate rezista în orice competiție și că poate trece orice probă, fie ele și sportive.

„Pe mine m-a ambiționat foarte tare și Matilda și mi-am promis că vreau să o fac mândră pentru că ea mă face de atâtea ori, în ultimii ani m-a făcut de fiecare dată, dar de data asta e rândul meu să o fac”, a mai spus Luiza.

