Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia”

De: David Ioan 05/01/2026 | 23:03
Noul sezon al emisiunii Power Couple a debutat cu momente încărcate de emoție pentru mai mulți participanți, iar unul dintre cei mai afectați a fost fostul gimnast român Marius Urzică.

Sportivul, cunoscut pentru performanțele sale internaționale, a fost vizibil copleșit atunci când producția i-a prezentat o serie de imagini din perioada în care activa în gimnastică.

Încă din primele minute ale show-ului, atmosfera s-a transformat într-una profund emoțională. Marius Urzică a fost primul concurent care a izbucnit în lacrimi, reacționând puternic la fotografiile care surprindeau momente definitorii din cariera sa sportivă.

Marius şi Simona Urzică. Foto: Instagram

Imaginile l-au făcut să retrăiască etape importante din viața de gimnast, declanșând o nostalgie puternică. Considerat unul dintre cei mai valoroși gimnaști ai României, Marius Urzică a contribuit decisiv la consolidarea reputației țării în competițiile internaționale.

Printre realizările sale se numără și medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice din anul 2000, performanță care l-a consacrat definitiv pe scena mondială.

În cadrul emisiunii, concurentului i-au fost prezentate fotografii din perioada în care practica sportul care l-a făcut celebru. Revederea acelor momente l-a emoționat profund, iar fostul gimnast a explicat că acea etapă a reprezentat pentru el împlinirea unui vis.

„A fost cred că cea mai mare realizare și cel mai frumos vis care a devenit realitate“, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

Ce a însemnat participarea la emisiune pentru Marius şi Simona Urzică

Simona Urzică, soția sportivului, a vorbit la rândul ei despre admirația pe care i-o poartă partenerului său de viață. Aceasta a subliniat că este mândră de omul de lângă ea, nu doar de campionul olimpic.

„Sunt mândră să fiu căsătorită, în primul rând, cu omul Marius Urzică și apoi cu campionul olimpic al României la cal cu mânere“, a transmis Simona Urzică.

Înainte de începerea emisiunii, cei doi au făcut declarații despre participarea lor în competiție. Marius și Simona au afirmat că experiența Power Couple reprezintă pentru ei o ocazie specială, pe care o compară cu o lună de miere pe care nu au avut-o la momentul căsătoriei.

Cei doi au împlinit 18 ani de mariaj și au intrat în concurs cu dorința de a se bucura de fiecare probă.

„Această participare este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia. Este o mare bucurie să ne aflăm aici în competiție și sperăm să ajungem cât mai departe, încât să experimentăm cât mai multe probe”, a declarat sportivul.

