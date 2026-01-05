Acasă » Știri » Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”

Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”

De: David Ioan 05/01/2026 | 22:15
Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”
Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea” Foto: Captură ProTV
Prima ediție a competiției Desafio: Aventura a adus și prima accidentare serioasă, iar protagonistul momentului a fost Vladimir Drăghia, membru al echipei Luptătorii.

În timpul unei probe de forță și echilibru, actorul a sărit de pe bârna unui car, însă în cădere un ciocan de lemn – folosit în cadrul jocului – i-a ricoșat direct în față, lovindu-l sub ochi, în zona obrazului.

Prima accidentare la Desafio: Aventura

Incidentul a fost surprins de camere, iar imaginile au arătat clar impactul puternic, Drăghia rămânând cu fața însângerată. Deși lovitura a fost vizibil dureroasă, concurentul nu a cerut intervenția medicilor pe moment și a continuat cursa alături de echipa sa.


Determinarea lui Vladimir Drăghia a fost remarcată atât de colegi, cât și de public, mai ales că probele din cadrul emisiunii sunt recunoscute pentru intensitatea lor fizică și pentru riscurile asumate de participanți.

La finalul jocului pentru teritoriu, echipa lui Vladimir Drăghia s-a clasat pe locul 2. Conform regulilor competiției, Luptătorii au ajuns în satul pescăresc, zona de mijloc a show-ului, unde condițiile sunt modeste, dar gestionabile.

Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei

Visătorii au fost trimiși în exil, cea mai dură zonă a competiției, lipsită de resurse, în timp ce Norocoșii au obținut accesul la vilă, singurul spațiu cu adevărat confortabil.

Vladimir Drăghia s-a accidentat în cadrul probei de la Desafio: Aventura. Foto: Instagram

După încheierea probei, Drăghia a primit îngrijiri pentru rana de sub ochi, însă a păstrat tonul autoironic care îl caracterizează:

„Mi-am dat cu ciocanul în ochi. Doar o daltă cred că putea să fie mai rea”, a mărturisit acesta, comentând incidentul cu umor, deși lovitura a fost una serioasă.

Desafio: Aventura, filmat în Thailanda, pune față în față trei echipe – Luptătorii, Visătorii și Norocoșii – într-o competiție de anduranță, strategie și adaptare. Probele sunt dure, ritmul este intens, iar accidentarea lui Vladimir Drăghia confirmă încă o dată nivelul ridicat de dificultate al show-ului, unde fiecare greșeală poate avea consecințe imediate.

