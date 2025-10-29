Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

Astăzi s-au anunțat nume noi ale concurenților emisiunii: Desafio: Aventura, care urmează să fie lansată pe Pro TV. Competiția se va filma în Thailanda, un show plin de adrenalină, emoții și provocări extreme, unde 24 de participanți se vor lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro. Cele trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii se pregătesc intens pentru startul aventurii, care va testa nu doar forța fizică și rezistența mentală, ci și capacitatea fiecăruia de a-și păstra echilibrul emoțional într-un mediu total necunoscut.

În ceea ce privește emisiunea, concurenții vor fi filmați permanent, iar dinamica relațiilor, prieteniile și strategiile lor vor fi atent observate pe tot parcursul competiției. Printre cei anunțați astăzi se numără și trei vedete cunoscute din România, care vor face parte din echipa Luptătorilor, o echipă care promite energie, curaj și autenticitate.

Ce concurenți au fost anunțați azi

Babasha, tânărul artist care a cucerit publicul prin vocea sa și prin curajul de a înfrunta prejudecățile, intră în competiție cu dorința de a demonstra că succesul se clădește prin muncă, nu prin noroc. Cântărețul își dorește să inspire prin exemplul său și să arate că adevărata putere vine din inimă.

„Motivația mea este familia, băiatul meu, oamenii care mă susțin cu adevărat, mă iubesc și pot vedea în mine mai mult decât un băiat care cântă”, a declarat el.

Vladimir Drăghia, cunoscut pentru spiritul său competitiv și pentru dorința constantă de a se depăși, revine în lumina reflectoarelor ca un adevărat explorator al limitelor proprii.

„Motivațiile mele sunt date de ieșirea din rutină, nevoia de nou și speranța că o să se uite familia mea și o să îi placă ceea ce vede. Recunosc că îmi era dor de această adrenalină”, a spus Vladimir, pregătit să dovedească încă o dată că instinctul și curajul pot duce departe.

Dr. Cezar Amititeloaie, fost medic cardiolog devenit terapeut holistic, completează echipa cu o abordare calmă și echilibrată. Cu o viață dedicată descoperirii sufletului uman, Cezar vrea să arate că adevărata forță vine din autocunoaștere.

„Toată viața am căutat aventura, provocarea, să fiu pus în situații inconfortabile. Iubesc disconfortul, mă ajută să evoluez”, a declarat el.

