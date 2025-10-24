Fosta soţie a lui Lino Golden, lăsată cu ochii în soare chiar înainte să plece la show-ul de la PRO TV, dar… SURPRIZĂ TOTALĂ! Delia visează la o împăcare cu EX-ul pe care l-a umilit public!

Fosta lui Lino şi esteticianul vedetelor, Dr. Auday, s-au despărţit subit, după ce şi-au tot etalat relaţia pe site-urile de socializare. La doar câteva luni distanţă, medicul şi blondina au pornit pe drumuri separate, chiar înainte ca ea să plece în Thailanda pentru a filma în cadrul noii emisiuni de la PRO TV. Sursele CANCAN.RO au aflat acum că tânăra s-ar tot gândi din nou la Lino, după ce a rămas iar singurică, iar asta nu e tot! Dr. Auday ne-a oferit şi primele declaraţii despre separare!

Încurcate mai sunt căile Domnului! După ce s-au tot afişat împreună, fosta lui Lino şi medicul vedetelor şi-au spus „adio” şi au pornit pe căi separate. Lanţul de iubire s-a rupt după doar câteva luni, iar concurenta de la Power Couple a rămas cu ochii în soare chiar înainte să participe la noua emisiune de la PRO TV, Desafio.

Când avea cea mai mare nevoie de susţinere, a rămas single! Asta e acum, pare-se, astrele n-au ţinut cu ea! Ne întrebăm acum dacă despărţirea i s-o fi arătat ori ba în cărţile de tarot, căci ştim deja că Delia este o micuţă Smaranda care îşi câştiga pâinea astfel. 😂

Pentru CANCAN.RO, Dr. Auday a oferit primele dezvăluiri despre decizia luată şi a vorbit precum un adevărat gentleman despre fosta lui Lino Golden.

Eu și Delia nu mai formăm un cuplu. Nu a fost nimic urât între noi, doar două drumuri care, la un moment dat, au mers în direcții diferite. Am ales să rămânem cu respectul și amintirile frumoase. Ea e o femeie specială, cu o energie aparte, și îi doresc sincer tot binele. Uneori nu e vorba de vinovați, ci doar de oameni care nu mai vibrează la fel Acum o săptămână am vorbit ultima dată. Ne vedem la sală mereu. Suntem doi oameni care au conştientizat că mai bine rămân prieteni, a declarat medicul vedetelor. https://www.youtube.com/watch?v=k4k6hLVmDRQ

Delia visează iar la Lino, după ce a rămas cu ochii în soare?!

Aşa cum am zis, încurcate sunt căile Domnului! După divorţ, Lino a stat o perioadă singur, şi-a plâns durerea, s-a focusat pe sală şi şi-a asumat o mare parte din vină, precum un bărbat matur.

Ne înțelegeam, dar ne-am grăbit. Și poate trebuia să luăm procesul cum trebuie, normal și sănătos. Să stau numai bot în bot, non-stop, non-stop. Și poate, dar tot timpul am realizat, când am avut și în trecut alte relații,că tot timpul asta aduce la nu ceva bun. Eu nu prea comunicam. Eram așa, mai sec.Nu comunicam.Eram tăcut. Niciodată n-am avut ieșiri nervoase cu ea.Nici acum. Adică am fost… Tot timpul n-am trecut de bariera asta de respect în care să ne aruncăm frustrările unul pe altulfără niciun motiv, spunea artistul la CANCAN EXCLUSIV.

Între timp, Delia s-a cuplat cu Dr. Auday, iar, după o perioadă de burlăcie în care şi-a pus ordine în gânduri, şi Lino şi-a făcut o nouă relaţie de care pare să fie foarte mulţumit acum. Surpriză, însă! Să vezi şi să nu crezi! 😂

Sursele CANCAN.RO au aflat că, de când ea şi medicul s-au separat, Delia, văzându-se din nou single, s-ar gândi, culmea, tot la cântăreţ! Pam, pam! Chiar dacă el are acum o noua iubită, fosta soţie s-ar interesa în stânga şi în dreapta de cuplul lor. Să vadă cum şi unde s-au cuplat, cine este noua domnişoară, cum le merge treaba şi tot aşa! Înţelegeţi voi ideea! Ştiţi cum sunt femeile doar! Curioase nevoie mare, domnule!

Să fie oare doar oare curiozitate sau dorinţa de a-l lua înapoi? Nu ne-ar mira deloc dacă participanta de la Power Couple ar visa din nou la fostul soţ, acum că e singură şi neliniştită. Ce mai este de zis? Când ea se iubea cu Dr. Auday şi era bine mersi, Lino îşi alina durerea singurel, acum… Roata s-a cam întors! 😂😂😂

CITEȘTE ȘI: Fosta soție a lui Lino Golden, hărțuită de fanii artistului după ce și-a asumat relația cu esteticianul vedetelor: ”Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare”

NU RATA: Lino Golden rupe tăcerea după divorțul de Delia. L-a lăsat pentru un alt bărbat?! ”Nicio femeie nu pleacă dacă…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.