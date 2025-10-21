Acasă » Video Exclusiv » Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: “Sunt mai fericit ca niciodată”

Lino Golden, primele declarații despre noua iubită! După divorțul de Delia, artistul și-a luat revanșa: “Sunt mai fericit ca niciodată”

De: Eliza Popescu 21/10/2025 | 23:40
A suferit, a căzut, s-a ridicat… A trecut prin toate etapele posibile după divorțul de Delia. Important e că nu și-a închis inima, ci din contră, a făcut curățenie generală în suflet și în gânduri, a dat „delete” trecutului și a lăsat loc pentru o nouă iubire, pe care a dus-o de curând într-o vacanță de vis în Dubai, acolo unde viața e, vorba lui Florin Salam, „ca-n Rai”! Lino Golden a oferit primele declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre vacanța cu noua iubită (iubită care seamănă izbitor cu fosta soție) Artistul simte că a renăscut! 

Lino Golden și Delia au divorțat după un an de căsnicie. Ce-i drept, nu din motive majore, dar cel mai probabil nepotrivire de caracter. Ea a dat startul unei noi relații. În luna iulie, CANCAN.RO dezvăluia că Delia și-a găsit un nou iubit, la patru luni de la divorțul de Lino. Atunci, am surprins-o alături de esteticianul vedetelor Auday Al Ahmad pe o plajă din Mamaia. Ulterior, cei doi ne-au oferit și primul interviu în calitate de cuplu, în care au povestit cum a început relația. Totuși, între timp s-au schimbat lucrurile. Se pare că fosta soție a lui Lino și medicul estetician s-au despărțit de curând, mai ales că Delia a șters singura postare de pe TikTok în care apărea alături de acesta. Daaar, lui Lino îi merge mai bine ca niciodată! Abia întors din vacanța cu noua parteneră, artistul a oferit detalii în premieră pentru CANCAN.RO

Lino Golden simte că a renăscut după divorț

Lino Golden, îndrăgostit și cu kilograme în plus

Știți cum se spune, despărțirea te slăbește, iar dragostea te îngrașă (asta dacă ești fericit). Așa și în cazul lui Lino Golden. Artistul simte că a renăscut după divorțul de fosta soție, Delia, iar acum se simte mai împlinit ca niciodată! Cântărețul a oferit detalii exclusive despre noua relație, despre viața după divorț, dar și despre vacanța bine-meritată din Dubai, acolo unde a fost cu iubita lui.

CANCAN.RO:  Cum a fost vacanța din Dubai? Văd că te distrezi, e bine, totul bine după divorț?

Lino Golden: Foarte frumos, m-am relaxat în sfârșit. Mi-am luat un timp să-mi pun ordine în gânduri. Mă pregătesc de lansare, că acum în sfârșit se apropie. M-am îngrășat șase kilograme, că am mâncat mult și m-am bronzat.

CANCAN.RO: Se spune că oamenii se îngrașă când se îndrăgostesc și slăbesc atunci când ceva nu le merge bine. Ai slăbit după divorț?

Lino Golden: Da, am slăbit, dar nu datorită suferinței sau ceva. Am slăbit că, în sfârșit, am avut timp liber să mă concentrez doar pe mine, pe sală și pe dietă, iar acum m-am îngrășat, dar nu m-am îngrășat rău. Sunt tot la fel doar că am luat în vacanță câteva kilograme, că în vacanță e normal. Stai degeaba, te plimbi, mănânci, activități de vacanță.

CANCAN.RO: Cât timp ați stat acolo?

Lino Golden: Am stat o săptămâna.

CANCAN.RO: Ați avut timp să vizitați tot ce v-ați propus sau mai trebuie să faceți o plimbare?

Lino Golden: Păi nu, că și eu și ea am mai fost înainte. Doar am făcut chestii pe care nu le-am mai făcut înainte. Nu știu, ne-am dat în roller-coastere. În rest, aceleași lucruri pe care poți să le faci, ca nu ar fi prea multe lucruri de făcut. Să vezi clădirea, să te plimbi pe la mall… În rest, multă relaxare, asta a fost ideea.

Noua iubită a lui Lino Golden/Foto:captura Instagram

CANCAN.RO: Mă mir că nu ați ales o destinație nouă pentru amândoi! Să fie o primă vacanță altfel.

Lino Golden: N-are nicio relevanță. Trebuia ceva semi-aproape, adică nu aproape, că nu e chiar aproape, dar… Nu știu, ceva unde am mai fost și știam exact ce vreau să fac. Știam exact unde vreau să mănânc, unde să mă plimb, unde să… tot.

CANCAN.RO: Totul bine, să înțeleg. Pe plan profesional, cum stau lucrurile?

Lino Golden: Pe plan profesional, bombă, aproape e gata albumul și într-o lună maxim se lansează.

CANCAN.RO: Deci toate merg ca pe roate. Ai luat-o de la zero, parcă, nu? Cumva ai renăscut.

Lino Golden: Da, da, am renăscut și sunt mai fericit ca niciodată.

Lino Golden, interviu exclusiv despre vacanța cu iubita

Și…ca să vă spunem, în sfârșit, ce are actuala și nu are fosta, probabil v-ați dat seama și voi: liniște și fericire pentru artist! CANCAN.RO va sta cu ochii pe ei și vă vom oferi mai multe detalii atât despre viața sentimentală a lui Lino, cât și despre relația fostei soții cu medicul estetician, care, acum, pare că a ajuns la final!

