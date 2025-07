Lino Golden rupe tăcerea după divorțul de Delia. L-a lăsat pentru un alt bărbat?! ”Nicio femeie nu pleacă dacă...”

Lino Golden rupe tăcerea și vorbește pentru prima dată despre despărțirea după ce fosta lui soție a fost surprinsă în tatonări cu cel supranumit medicul estetician preferat al vedetelor. Artisul a preferat să fie discret și să nu ofere detalii din căsnicia sa eșuată cu Delia, însă doar până acum. Acesta a transmis un mesaj tranșant și a dat de înțeles că a fost lăsat pentru un alt bărbat.

Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat după fix un an de la cununia civilă. După nenumărate încercări de a resuscita relația, discuții, certuri și împăcări, artistul și fosta sa soție au decis să își dea mâna și să semneze actele de divorț.

La patru luni de la ruptură, Delia Salchievici ar fi încerca să se bage pe sub pielea medicului estician preferat al vedetelor. CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins-o pe tânără alături de Dr. Auday Al-Ahmed în timp ce se aflau pe o plajă din Mamaia – vezi AICI foto și video.

Ei bine, se pare că escapada fostei sale soții nu i-a picat tocmai bine lui Lino Golden. De la divorț și până acum, artistul a preferat să fie cât mai discret în declarații și nu a oferit detalii din intimitatea fostei sale relații. ”Atacat” din toate părțile, recent, acesta a decis să facă lumină și să pună punctul pe „i”. Pe social media, Lino Golden a distribuit un mesaj în care dă de înțeles că fosta sa soție ar fi fost în tatonări cu un alt bărbat înainte ca ei să divorțeze.

”Nu am vorbit până acum pentur că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soțul ei dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată.

Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aș fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiați. Nu vreau scandal. Vreau liniște. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a fost mesajul lui Lino Golden.