Dărâmat! Primele imagini cu Lino Golden, după ce a aflat din CANCAN.RO că fosta soție are iubit

Lino Golden pare că nu s-a refăcut complet, după divorţul de Delia. Deşi mărturisea că a închis capitolul în momentul în care a înţeles că nu mai e cale de întoarcere, ultimele imagini pe care le-am surprins cu artistul arată contrariul. Într-o după amiază obişnuită, cântăreţul a decis să ia masa cu un prieten căruia să i se destăinuie. Întâlnirea a avut loc la câteva zile după ce CANCAN.RO a publicat imagini cu fosta lui soţie şi noua cucerire. Deci vă imaginaţi care a fost topicul discuţiei, dar comentăm pe larg imaginile în rândurile de mai jos!

Lino Golden se bucură de un succes răsunător pe plan profesional. Chiar dacă de o perioadă a intrat într-un con de umbră, fanii nu l-au uitat. Melodiile sale au rămas în amintirea tinerilor, iar artistul promite că o să revină în forţă cu altele şi mai şi. La capitolul sentimental a stat mai prost în schimb. N-a avut noroc în dragoste, dar la un moment dat cu siguranţă o să răsară soarele şi pe strada lui.

În emisiunea CANCAN EXCLUSIV dezvăluia că nu îi mai stă gândul la femei deocamdată, vrea să se axeze pe carieră, însă ce nu-şi dă el seama deocamdată este că săgeata lui Cupidon loveşte când nu te aştepţi. Aşa cum s-a întâmplat în cazul fostei lui soţii. Cine se gândea că Delia îşi va găsi alinare la scurt timp de la separare în braţele simpaticului medic? Dar iată că inevitabilul s-a produs, iar în prezent este cât se poate de fericită. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Lino Golden şi-a înecat amarul la terasa

Despre artistul nostru n-am putea spune acelaşi lucru, cel puţin pentru moment. CANCAN.RO l-a surprins la un restaurant din Bucureşti în compania unui prieten. Cei doi au zăbovit pe terasă preţ de câteva ceasuri, timp în care Lino şi-a spus oful. Iar după ce a dat tot afară parcă a avut o poftă mai mare de mâncare. A comandat tot ce i-a dorit sufletul şi s-a înfruptat din toate bunătăţile. Apoi, după masa copioasă a sudat şi o ţigară şi şi-a făcut ieşirea din „scenă” ca un artist internaţional.

Cântăreţul nu a ieşit oricum din casă, ci şi-a ales o ţinută, am putea spune, în ton cu starea lui: all black. Dar cert este că are stil. Indiferent de circumstanţele în care se află, nu are cum să treacă neobservat, mai ales când se urcă în Ferrari! 🤣🤣

CITEŞTE ŞI: Lino Golden o spune în premieră, la cinci ani de la scandalul cu Alex Velea și Antonia! ”Și-au pus artiștii să mă înjure de…”