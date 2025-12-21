Acasă » Exclusiv » Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall

Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 05:50
Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

După luni de zvonuri despre despărțiri, nunți anulate și relații puse pe pauză, Florin Răducioiu (54 de ani) reapare exact unde nu te aștepți: la Mall Băneasa, cu iubita Andreea Albăstroiu (44 de ani) de braț, între o curățătorie, un ecler și un cappuccino. Semn clar că, în ciuda bârfelor, povestea nu s-a încheiat definitiv. CANCAN.RO a surprins întreaga scenă.

Florin Răducioiu a fost surprins zilele acestea la Mall Băneasa într-o ipostază care spune mai multe decât o mie de comunicate oficiale. Fostul atacant a intrat în mall ca un italian autentic: geacă de piele maro, ochelari de soare purtați ostentativ la interior,  pentru că, nu-i așa, stilul nu se negociază nici la shopping de Mall.

Florin Răducioiu și fosta logodnică, întâlnire în mall
Florin Răducioiu și fosta logodnică, întâlnire în mall

Alături de el, fosta logodnică, redevenită actuală logodnică, elegantă, cu o geantă Chanel purtată natural, fără ostentație. Dar ca tabloul să fie complet românesc, în mâna cealaltă, sacoșe de la Mega Image. Semn că, oricât Milano ai avut în viață, apucăturile de fotbalist crescut în Est nu dispar niciodată.

Florin Răducioiu s-a împăcat cu logodnica

Cei doi nu au venit pentru shopping de fițe. Traseul a fost pragmatic: oprire la Nufărul pentru haine de la curățat, inclusiv o haină de blană a ei, detaliu mic, dar intim, genul de gest care nu se face într-o relație „terminată”. A urmat o pauză dulce: la Paul, unde Răducioiu a comandat un -como si dice- ecler?- și un cappuccino „ca la Milano”, iar gesturile dintre ei au fost suficient de tandre încât să ridice o întrebare simplă: chiar s-a rupt logodna sau doar a fost pusă pe silent?

Cei doi erau nedezlipiți unul de celălalt
Cei doi erau nedezlipiți unul de celălalt

În ultimele luni, viața sentimentală a lui Florin Răducioiu a fost tratată ca un meci cu prelungiri nesfârșite. După divorțul de Astrid, femeia alături de care a petrecut peste două decenii și cu care are doi fii, fostul internațional părea că și-a găsit din nou echilibrul alături de actuala parteneră. Logodna anunțată, planurile de nuntă și aparițiile discrete sugerau o etapă stabilă. Apoi au apărut zvonurile: despărțire, nuntă anulată, relație în aer.

Apariția de la Mall Băneasa pare însă să contrazică scenariul rupturii definitive. Gesturile mici – mersul împreună la curățătorie, cafeaua băută la comun, apropierea constantă – sunt exact acele lucruri care lipsesc când doi oameni „au închis capitolul”. Mai degrabă, tabloul indică o relație trecută prin turbulențe, nu printr-un final.

Florin Răducioiu a purtat o conversație la telefon care nu suporta amânare
Florin Răducioiu a purtat o conversație la telefon care nu suporta amânare

Iarna nu se trece ușor singur

Adevărul e că sărbătorile de iarnă sunt un test dur pentru orice relație, mai ales pentru unele deja încercate de distanță, presiune mediatică și orgolii. Florin Răducioiu nu a fost niciodată genul care să-și transforme viața personală în spectacol, dar tocmai discreția lui face ca fiecare apariție publică să cântărească dublu. Iar apariția de la Mall Băneasa spune clar un lucru: indiferent ce s-a întâmplat în ultimele luni, cei doi nu au ales singurătatea de Crăciun. Povestea dintre Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu nu e una de începuturi naive, ci de oameni care vin fiecare cu un trecut greu și asumat.

Răducioiu a fost căsătorit imediat după Campionatul Mondial din 1994 cu italianca Astrid, alături de care a trăit peste două decenii și cu care are doi copii, Andrea și Alessandro, mariaj încheiat prin divorț în 2018. De cealaltă parte, Andreea Albăstroiu nu e nici ea străină de rupturi majore: a fost căsătorită cu Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și ex-președinte al ANSVSA, relație care s-a încheiat tot prin divorț. Tocmai aceste experiențe similare par să-i fi apropiat,  doi oameni care nu mai caută povești spectaculoase, ci stabilitate, discreție și un echilibru greu de găsit după ce ai ars etape importante din viață. Relația lor nu e una a primelor iubiri, ci a șanselor doi, iar ei par să își fi acordad deja a doua șansă.

CITEȘTE ȘI: Răducioiu o “arde” italienește cu iubita și juniorul! Celebrul atacant al Naționalei nu a uitat de vremurile bune

NU RATA: Andreea Albăstroiu, sexy-iubita lui Răducioiu, se războiește cu fostul soț fugit în Italia!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Exclusiv
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu
Exclusiv
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui…
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
HACKED BY AZRAQ x CRY
Gandul.ro
HACKED BY AZRAQ x CRY
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
HACKED BY AZRAQ x CRY
Gandul.ro
HACKED BY AZRAQ x CRY
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită ...
Ciuperca misterioasă de la Cernobîl care se hrănește cu radiații. Ce este și cum ar putea fi folosită în beneficiul oamenilor
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină ...
Misterul care încă bântuie Opera Română: corist găsit mort pe scări, adevărul n-a ieșit la lumină nici după 10 ani
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Horoscop 21 decembrie 2025. Zodia care se stresează că nu va avea bani de Sărbători
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie ...
Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Vezi toate știrile
×