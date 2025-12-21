Primele imagini după împăcarea cu logodnica! Florin Răducioiu a îndulcit situația la mall

După luni de zvonuri despre despărțiri, nunți anulate și relații puse pe pauză, Florin Răducioiu (54 de ani) reapare exact unde nu te aștepți: la Mall Băneasa, cu iubita Andreea Albăstroiu (44 de ani) de braț, între o curățătorie, un ecler și un cappuccino. Semn clar că, în ciuda bârfelor, povestea nu s-a încheiat definitiv. CANCAN.RO a surprins întreaga scenă.

Florin Răducioiu a fost surprins zilele acestea la Mall Băneasa într-o ipostază care spune mai multe decât o mie de comunicate oficiale. Fostul atacant a intrat în mall ca un italian autentic: geacă de piele maro, ochelari de soare purtați ostentativ la interior, pentru că, nu-i așa, stilul nu se negociază nici la shopping de Mall.

Alături de el, fosta logodnică, redevenită actuală logodnică, elegantă, cu o geantă Chanel purtată natural, fără ostentație. Dar ca tabloul să fie complet românesc, în mâna cealaltă, sacoșe de la Mega Image. Semn că, oricât Milano ai avut în viață, apucăturile de fotbalist crescut în Est nu dispar niciodată.

Florin Răducioiu s-a împăcat cu logodnica

Cei doi nu au venit pentru shopping de fițe. Traseul a fost pragmatic: oprire la Nufărul pentru haine de la curățat, inclusiv o haină de blană a ei, detaliu mic, dar intim, genul de gest care nu se face într-o relație „terminată”. A urmat o pauză dulce: la Paul, unde Răducioiu a comandat un -como si dice- ecler?- și un cappuccino „ca la Milano”, iar gesturile dintre ei au fost suficient de tandre încât să ridice o întrebare simplă: chiar s-a rupt logodna sau doar a fost pusă pe silent?

În ultimele luni, viața sentimentală a lui Florin Răducioiu a fost tratată ca un meci cu prelungiri nesfârșite. După divorțul de Astrid, femeia alături de care a petrecut peste două decenii și cu care are doi fii, fostul internațional părea că și-a găsit din nou echilibrul alături de actuala parteneră. Logodna anunțată, planurile de nuntă și aparițiile discrete sugerau o etapă stabilă. Apoi au apărut zvonurile: despărțire, nuntă anulată, relație în aer.

Apariția de la Mall Băneasa pare însă să contrazică scenariul rupturii definitive. Gesturile mici – mersul împreună la curățătorie, cafeaua băută la comun, apropierea constantă – sunt exact acele lucruri care lipsesc când doi oameni „au închis capitolul”. Mai degrabă, tabloul indică o relație trecută prin turbulențe, nu printr-un final.

Iarna nu se trece ușor singur

Adevărul e că sărbătorile de iarnă sunt un test dur pentru orice relație, mai ales pentru unele deja încercate de distanță, presiune mediatică și orgolii. Florin Răducioiu nu a fost niciodată genul care să-și transforme viața personală în spectacol, dar tocmai discreția lui face ca fiecare apariție publică să cântărească dublu. Iar apariția de la Mall Băneasa spune clar un lucru: indiferent ce s-a întâmplat în ultimele luni, cei doi nu au ales singurătatea de Crăciun. Povestea dintre Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu nu e una de începuturi naive, ci de oameni care vin fiecare cu un trecut greu și asumat.

Răducioiu a fost căsătorit imediat după Campionatul Mondial din 1994 cu italianca Astrid, alături de care a trăit peste două decenii și cu care are doi copii, Andrea și Alessandro, mariaj încheiat prin divorț în 2018. De cealaltă parte, Andreea Albăstroiu nu e nici ea străină de rupturi majore: a fost căsătorită cu Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și ex-președinte al ANSVSA, relație care s-a încheiat tot prin divorț. Tocmai aceste experiențe similare par să-i fi apropiat, doi oameni care nu mai caută povești spectaculoase, ci stabilitate, discreție și un echilibru greu de găsit după ce ai ars etape importante din viață. Relația lor nu e una a primelor iubiri, ci a șanselor doi, iar ei par să își fi acordad deja a doua șansă.

CITEȘTE ȘI: Răducioiu o “arde” italienește cu iubita și juniorul! Celebrul atacant al Naționalei nu a uitat de vremurile bune

NU RATA: Andreea Albăstroiu, sexy-iubita lui Răducioiu, se războiește cu fostul soț fugit în Italia!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.