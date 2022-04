Adevărat „crai” a fost Florin Răducioiu în vremea în care bifa și ”Generația de Aur”, iar mai apoi se retrăgea în Italia, unde făcea, și acolo, furori. Timpul a trecut, dar atacantul plecat spre marea performanță, din tunelul lui Dinamo, rămâne un cuceritor. După divorțul care punea punct unei căsnicii de 23 de ani, Răducioiu își găsea iubirea! În stil italian a cucerit-o, iar zilele trecute, s-a afișat cu ea la restaurant. Trabuc, țigară și un pahar de vin! CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Florin Radu Răducioiu o „arde” în continuare italienește, așa cum bine a învățat în Peninsulă, acolo unde și-a definit aura de cuceritor. La restaurant și-a invitat iubita, iar între ei s-a „strecurat” și unul dintre băieții lui. Ajunși acolo, la Osho, în ”Primăverii”, fostul atacant al ”Generației de Aur” a ales masa, una pe terasă, apoi, galant, și-a ajutat iubita să se instaleze. Și a comandat.

Răducioiu și-a scos iubita la terasă

Vin au ales cei doi, un vin bun, pe care au început să-l ”deguste”. Și, pe marginea lui, să înfiripe conversația. Subiecte au avut gârlă, de vreme ce restaurantul i-a ”țintuit” mai bine de două ore, timp în care copilul de lângă ei s-a mai dezmorțit, părăsind masa. Și în care fostul atacant și-a aprins trabucul, iar iubita lui, țigara. Asta după ce au și mâncat. „Jumătatea” lui Răducioiu s-a ridicat prima, iar ex-atacantul Naționalei i-a aranjat haina pe umeri. Doamna a călcat spre ieșire, urmată de Florin.

Pe străduța către mașină, Răducioiu și-a luat iubita de mână, semn al dragostei ce i-o poartă. Apoi, alături de copil, au ajuns la mașină și au ”dispărut”.

Răducioiu, divorț după un mariaj de 23 de ani

Florin Radu Răducioiu a avut o căsnicie de nu mai puțin de 23 de ani cu Astrid, femeia care i-a dăruit doi copii, Andrea şi Alessandro. Doar că destinul a făcut ca drumurile lor să se despartă.

”Sunt pe plus, oricum, am făcut doi băieţi minunaţi, am o relaţie foarte serioasă, o iubită extraordinară”, spunea Răducioiu.

Care arunca bomba, în direct la Look Sport LIVE: ”Îmi doresc foarte mult să fac o fetiţă. Şi cred că am s-o fac. Cu noua mea iubită, femeia vieţii mele, aş putea spune, pentru că o iubesc foarte mult. Mi-am dorit mereu o fetiţă, dar eu încă mai cred că pot face un hat-trick: al treilea copil!”

