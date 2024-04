Ioana Ginghină, schimbare radicală în dietă după ce a fost vegetariană timp de 8 ani: ”Nu îmi ieșeau bine analizele, eram pe perfuzii”

Ioana Ginghină a fost vegetariană timp de opt ani, însă acest stil de viață i-a adus și anumite probleme de sănătate. Actrița a fost nevoită să-și schimbe alimentația pentru a nu mai avea parte de situații neplăcute și de analize nu foarte bune. Așa că, vedeta a început să introducă treptat carnea în meniul ei zilnic, însă a recunoscut că tranziția nu este deloc ușoară. Cu ce situație controversată s-a confruntat fosta soție a lui Alexandru Papadopol?

Ioana Ginghină a decis în urmă cu ani buni să aibă un stil de viață sănătos, așa că a devenit vegetariană. Timp de 8 ani nu a gustat niciun preparat făcut din carne, iar problemele de sănătate au început să apară pe rând. Pentru că analizele nu-i ieșeau bine, actrița era nevoită să facă perfuzii pentru a se pune pe picioare. În acest sens, a hotărât că este cazul de o nouă schimbare, pentru ca sănătatea să nu-i mai fie afectată. Așa că, a început să introducă treptat carnea în dieta ei.

„Acum mănânc carne, pe 8 martie am început. Nu îmi ieșeau bine analizele, eram pe perfuzii cu B12. Era deja bătaie de joc, în primul rând pentru mine, încăpățânarea asta de a nu mânca. Acum sunt în perioada în care aș mânca numai carne, probabil că trebuie să mai treacă un pic, pentru că nu am mâncat opt ani, și după aia să îmi reglez meniul cât de cât, probabil că e corpul hămesit, aștept să se liniștească. Am zis că după sărbători trebuie să fac o reconfigurare a dietei. Am grijă ce mănânc”, a dezvăluit Ioana Ginghină, pentru viva.ro.