Ioana Ginghină nu își mai dorește copii! Reacția neașteptată a soțului ei, Cristi Pitulice: ”Așa mi-a zis”

Ce a spus partenerul Ioanei Ginghină când a auzit că vedeta nu își mai dorește copii! După despărțirea de Alexandru Papadopol, actrița și-a găsit din nou liniștea în brațele lui Cristi Pitulice, căruia în toamna anului precedent i-a devenit soție.

În timpul unei conversații, Ioana Ginghină i-a mărturisit partenerului că nu mai simte dorința să devină mamă după vârsta de 45 de ani, întrucât este conștientă de riscurile crescute. Cristi Pitulice a înțeles și acceptat decizia soției sale care are deja o fată din fosta căsnicie.

După despărțirea de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină l-a întâlnit pe Cristi Pitulice, cu care formează un cuplu de aproximativ trei ani. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu un an, alegând să-și unească destinele într-un cadru intim, în curtea propriei lor case. La ceremonie, Ioana a strălucit într-o rochie lungă și vaporoasă, accesorizată cu o delicată coroniță de flori.

Vedeta a decis să fie sinceră cu soțul ei actual, spunându-i că nu mai dorește să aibă copii după vârsta de 45 de ani. Cristi Pitulice a primit această veste cu înțelegere și i-a comunicat Ioanei că ceea ce își dorește cu adevărat este să fie alături de ea, indiferent de acest aspect. Ioana a explicat că a avut această discuție pentru a fi transparenți unul față de celălalt, iar Cristi a exprimat că este de acord să fie alături de ea, indiferent de decizia luată în ceea ce privește copiii.

„Cristi mă dorește pe mine! Asta a fost chestia! Când a început să fie treaba mai serioasă, i-am zis că am o vârstă, nu știu dacă mai pot să fac copii. Îmi doream, dar i-am zis că dacă nu fac până în 45, nu mai fac! Am zis cu mămicile tinere, adică o mamă trebuie să aibă disponibilitate ca să aibă grijă de un copil. Când zic disponibilitate, mă refer și la sănătate!

Nu știu, după o vârstă, deja na…i-am zis că dacă nu fac până la o vârstă, nu mai fac după! Dar am spus: „Vreau să îți zic ca după să nu zici că te-am mințit!’. El mi-a zis: „Eu vreau să fiu cu tine!’. Ar fi spus așa: „Dacă puteam să am un copil cu tine, bine! Dar așa nu am avut copil până la 40 și ceva de ani, nu îmi trebuie neapărat, adică nu mor dacă nu am un copil!’, a povestit ea pentru ego.ro