“Poate ar fi cazul să mă retrag!” Ioana Ginghină, în pericol să se lase de meserie?! De ce nu a preluat numele actualului soț?

Planurile pe care își împarte viața Ioana Ginghină au fost analizate și dezbătute chiar de actriță, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! La nivel personal, vedeta explică de ce nu a preluat în buletin numele soțului și tot în același spectru, fosta parteneră a lui Alexandru Papadopol dezvăluie cum o gestionează pe fiica adolescentă. Din punct de vedere profesional, cariera în zona de influencing este pusă sub semnul întrebării, Ioana Ginghină luând în calcul chiar să se retragă.

Nu de alta, dar actrița admite că uneori nu se simte deloc confortabil sau nu are timp să genereze content ca ceilalți colegi de breaslă. Însă persoana care o trage înapoi către focusul principal este chiar terapeutul vedetei, ce a determinat-o până acum pe Ioana Ginghină să își vadă de drum.

( NU RATA: IOANA GINGHINĂ ÎNCĂ NU L-A IERTAT PE PAPADOPOL! DE CE NU A AVUT PARTE CÂND ÎI ERA NEVASTĂ ȘI CE-I OFERĂ ACTUALUL IUBIT: ”AM O VIAȚĂ AGITATĂ ȘI…” )

Ioana Ginghină dezvăluie motivul pentru care nu a preluat numele soțului în acte: „Doar o dată am făcut-o și mi-a fost de ajuns!”

CANCAN.RO: Ioana Ginghină, ai luat și celălalt nume, al soțului, în buletin?

Ioana Ginghină: Nu. N-am făcut-o nici prima dată, doar o dată am făcut-o și mi-a fost de ajuns.

CANCAN.RO: Care este raționamentul?

Ioana Ginghină: E foarte complicat cu actele când ai un copil. Pentru că dacă Poliția, la graniță, i se pune pata, te întreabă de cine știe ce dovezi, că pe mine nu mă mai cheamă ca pe Ruxandra. Și atunci, trebuie să tot aduc dovadă că nu mă mai cheamă nici Ginghină, că în asta de divorț scrie «fostă Papadopol, actual Ginghină». Dacă ar fi, ar mai trebui să vin și cu certificatul de căsătorie, că mă cheamă altfel, e prea complicat. Și am zis «de ce să mai complicăm viața, o lăsăm așa».

( CITEȘTE ȘI: GREȘEALA PE CARE IOANA GINGHINĂ NU VREA S-O REPETE DE CRĂCIUN: ”AM REGRETAT!” CU CINE RĂMÂNE FETIȚA DE SĂRBĂTORI?! )

Actrița, pusă la grea încercare de activitatea în mediul online. Vrea să renunțe la postura de influencer: „Poate ar fi cazul să mă retrag!”

CANCAN.RO: Mai faceți terapie sau ați renunțat, doamna Ginghină?

Ioana Ginghină: Am mai renunțat, cât a fost pandemia. Și am început iarăși, de când e copila asta adolescentă.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai recurente probleme pe care le întâlniți?

Ioana Ginghină: Încrederea în sine. Mă duc și pentru ea, în sensul că dacă nu știu să gestionez o situație, în care nu vreau să fiu prea bună, nici prea dură, dar sincer cu încrederea în sine eu am fluctuații.

CANCAN.RO: Care este cauza?

Ioana Ginghină: Nu are legătură cu frumusețea. Chiar recent am discutat, este vizavi de influenceri. Eu nu pot să fac influencereală ca la carte, eu am venit aici, postez de aici, m-am îmbrăcat, poate am postat cum m-am îmbrăcat. Dar să mă duc în târg, să-mi pun apă în trandafir, să beau din el, să mă vezi pe aici, în slow motion, nu ai să mă vezi, că nu am timp. Și toate astea, când văd că au foarte mari vizualizări, zic «poate asta vrea lumea, poate ar fi cazul să mă retrag, să rămân cu ale mele».

CANCAN.RO: Vă temeți de opinia publică sau de ce spune vocea populară?

Ioana Ginghină: A, nu, dar nu am timp să le fac. Nu am timp să fac genul ăsta de influencereală, în care eu să stau pe străzi și să mă tot…

CANCAN.RO: Maimuțăresc?

Ioana Ginghină: Da, așa, bine zici! Nu am nimic cu cei care fac asta, e loc pentru toată lumea, dar câteodată mă gândesc «ar trebui să mă retrag», vine psihologul și zice «fă-ți nișa ta, cine te place, bine, cine nu, iarăși bine». Dar câteodată îmi vine să zic «ia, lasă-mă, gata, închid tot».

( ACCESEAZĂ ȘI: O DUCEA SĂ FACĂ PLAJĂ LA NUDIȘTI! IOANA GINGHINĂ RUPE TĂCEREA, DUPĂ 18 DE ANI: CINE A ÎMPINS-O DE LA SPATE SĂ POZEZE ÎN PLAYBOY )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.