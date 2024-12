O mai știi pe Sexy-Brăileanca?! A ajuns de nerecunoscut. Din ce face bani acum

Porecla Sexy-Brăileanca a ajuns cunoscută în toată România, la fel cum a fost și persoana care a purtat-o – Florina Mihăilă. În urmă cu mulți ani, tânăra s-a bucurat de atenția publică, încercându-și norocul chiar și în lumea muzicală. Totuși, de ceva timp s-a retras din lumina reflectoarelor. După ce a rămas însărcinată, a decis să își schimbe viața pentru fiul ei.

Florina Mihăilă a devenit cunoscută în special datorită poreclei Sexy Brăileanca, primită din partea unui regizor de filme pentru adulți. La acea vreme, tânăra activa în acest domeniu. De asemenea, ea a ajuns în atenția publică după ce a lansat câteva melodii din dorința de a cocheta cu lumea muzicală.

În urmă cu aproximativ șapte ani, viața Florinei Mihăilă s-a schimbat complet. Timp de 10 luni, blondina a fost într-o relație cu un bărbat pe care l-a iubit foarte mult. Din păcate, sentimentele nu au fost reciproce. Astfel, în momentul în care a rămas însărcinată, acesta a părăsit-o.

Nu a fost ușor pentru ea să rămână singură, iar în acea perioadă a slăbit foarte mult. În cele din urmă, Sexy-Brăileanca a renunțat atât la filmele pentru adulți, cât și la practicarea „celei mai vechi meserii din lume”.

„Am fost stresată din cauza problemelor are au fost între mine şi tatăl copilului meu. Ne-am despărţit când eram gravidă în cinci luni, s-a îndrăgostit de o altă domnişoară. A fost un şoc. Nu mă aşteptam. L-a văzut doar în poze, nu vorbim. Pe certificatul de naştere este liniuţă. Depindeam de el dacă îl dădeam în judecată să îl trec. Apoi mă şantaja. (…) Dansez în cluburi, merg la diferite evenimente şi în România şi în străinătate. Mama mă ajută, s-a mutat în ţară, ea locuia în Italia.”, spunea Sexy-Brăileanca, în urmă cu ceva timp, potrivit Spynews.

Ei bine, odată cu avansarea tehnologiei, Florina Mihăilă și-a ușurat munca, iar acum face bani cu ajutorul platformei OF, potrivit paginii sale de Instagram. În urmă cu aproximativ 2 ani, blondina a mărturisit că reușește să câștige 2.000 de euro pe lună.

„Am cont pe OF și sunt animatoare la evenimente, unde mă mai cheamă lumea. În prezent, câștig cam 2.000 euro pe lună. Este bine așa cum suntem, chiar nu avem nevoie de nimic. Nu ne lipsește nimic. Erick merge la grădiniță, mama este mereu lângă noi. Totul este bine”, a spus Florina Mihilă pentru Click.

Deși nu i-a fost ușor, Florina Mihăilă este foarte fericită că îl are pe băiețelul ei, Erick. Micuțul a întrebat de tatăl său, însă bărbatul nu a fost interesat să păstreze o relație fiul lui. Tânăra a mărturisit că mama sa o ajută foarte mult și se bazează pe ea.

„Băiatul este bine, merge la grădiniță, iar cu tatăl copilului chiar nu am vorbit deloc. Nu am fost ajutată cu nimic niciodată de el, nu îl interesează viața băiețelului. Nici nu știu cum o putea pune capul liniștit seară de seară pe pernă știind că are un copil și nu l-a văzut decât în poze. Erick m-a întrebat de el, unde este tatăl lui, de ce nu vine la el, i-am explicat că tatăl lui nu îndrăgește copiii, că e departe la muncă și nu poate veni la dânsul.

Că el are două mame, pe mine și pe mama mea, și e mai bine așa pentru el și când va crește mai mare îi voi explica adevărul mai în detaliu. Mă ajută foarte mult mama, are grijă de el, este omul meu de nădejde. În ultima perioadă, când a mai venit în discuție tatăl lui, mi-a răspuns băiatul că nu are nevoie de el, că nu-i trebuie nici un tată!”, a mai spus blondina.