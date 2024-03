Ioana Ginghină este o persoană sinceră și deschisă și mereu spune lucrurilor pe nume. Cu toate că a trecut prin momente mai puțin plăcute, fiind înșelată de tatăl copilului ei, vedeta a trecut peste. Și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Pitulice cu care s-a căsătorit în toamna anului trecut. Și, cum se spune că a treia încercare este mereu cu noroc, se pare asta i se întâmplă și actriței. Ioana Ginghină a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a precizat cât de mult o ajută soțul ei, Cristi din toate punctele de vedere. De asemenea, actrița se simte eliberată de povara unei competiții pe care o simțea în mariajul trecut.

Ioana Ginghină trecut prin trei mariaje, iar al treilea speră să fie cu noroc, cum se spune în popor. Vedeta a fost prima dată căsătorită cu actorul Daniel Tudorică, ulterior cu Alexandru Papadopol alături de care are și o fiica, Ruxandra. Dacă primele două mariaje au fost sortite eșecului, cel de-al treilea speră că va fi până la adânci bătrâneți. Ioana susține că simte un sprijin aparte de la Cristi Pitulice, bărbatul care i-a devenit soț în toamna anului trecut. Bărbatul o ajută atât în viața profesională, cât și cu fiica ei.

„Am o viață destul de agitată așa. Muncesc mult la teatru, teatrul are un parteneriat cu liceenii și am și școala de teatru cu copiii. Din fericire am parte de ajutorul lui Cristi. El mă ajută cu Ruxi, dar și ea se ajută singură. Eu mai țin în frâu anumite lucruri în ceea ce o privește. În ceea ce privește partea de bussiness, Cristi mă ajută că se ocupă de treaba asta și cu partea de evenimente”, a spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină: „Este foarte greu să trăiești cu un actor!”

În plus, actrița a dezvăluit că traiul alături de un actor nu este cel mai plăcut, dimpotrivă. Lipsa unui program normal, nesiguranța financiară și orgoliul își spun cuvântul. Și, cum în mariajul trecut au existat aceste probleme, acum cu actualul partener nu mai există aceste probleme.

Este foarte greu să trăiești cu un actor pentru că unu la mână, au nevoie de atenție. Doi la mână, nu au un program normal. Noi nu avem un program la 17.00 suntem acasă. Noi avem o viață foarte nesigură din punct de vedere al programului. Ai nevoie de cineva care să te înțeleagă prin prisma asta. De asta funcționează actor cu actor pentru că înțeleg situația, dar au nevoie amândoi de atenție. Și atunci este care pe care. Cristi lucrează în turism, are evenimente, și nu are un program normat și înțelege ideea unui astfel de program care se schimbă de la o zi la alt și îmi dă și atenție”, a spus actrița pentru CANCAN.RO.

Ce strategie a avut vedeta pentru a-și asigura traiul: „Există perioade în care actorii nu fac niciun ban”

Ioana Ginghină recunoaște că meseria de actor este destul de nesigură și din punct de vedere financiar. Din acest motiv, majoritatea colegilor săi au abandonat meseria și s-au reorientat. „Există perioade în care actorii nu fac niciun ban. Să știi că foarte mulți actori cedează în jurul vârstei de 30 de ani. De la mine din clasă am rămas două fete care mai facem meseria. Ca femeie la 30 de ani, vrei să te așezi la casa ta. Această nesiguranță de a avea azi bani, mâine nu, te face să te reorientezi” , a declarat vedeta.

Întrebată cum a reușit în toți acești ani în meseria de actor, având în vedere fluctuațiile pieței, dar și unele proiecte de scurtă durată, Ioana a dezvăluit că a avut mereu un plan financiar. Vedeta este foarte disciplinată și nu s-a încumetat niciodată să facă credite sau să ia lucruri în rate.

„Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă și am un salariu. Contează foarte mult să fii disciplinat. Eu nu am rate la casă, nu am rate la nimic. Tot ce am făcut, am făcut cu banii jos. Nu am stresul că am rate. Tot ce câștig sunt banii pe care trebuie să îi folosim de zi cu zi. Sunt foarte disciplinată, mă trezesc la 6.30 zilnic ca să le fac pe toate și contează mult treaba asta”. În ceea ce o privește pe fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, vedeta susține că nu îi impune să facă o anumită meserie: „Eu îmi doresc pentru Ruxi să fie sănătoasă și fericită, atât”.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, țeapă de ziua femeii?! Ce au pățit: „Nu mi-a priit deloc”

„Mi-a priit vacanța din Thailanda, dar cea de la munte nu mi-a priit deloc.Am avut parte de o cazare mai puțin prietenoasă, m-a scos din Feng Shui. Arăta pe site-uri cazarea altfel decât în realitate. Era ceva gen conac și avea și resorturi și noi am ales să mergem la conac tocmai că ne-am gîndit că va fi mai bine. Nu am vrut să fie copii, voiam liniște și nu am avut parte de ea. Se urla, se țipa. Mi-am învățat lecția, o să merg doar la adults only ca nu mai fie probleme.Am vrut cu balcon și nu era decât unul foarte mic și nu puteai să stai acolo. Nu știu cât a fost paguba pentru că a fost un cadou din partea lui Cristi de ziua femeii. Pe mine m-a întrebat dacă este ok, mi-a trimis doar pozele, și eu am spus da”, a spus Ioana Ginghină pentru CANCAN.RO.

