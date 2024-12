Momentele dureroase prin care a trecut cunoscuta cântăreață: ce a putut să facă pentru bani, deși era însărcinată: ”Nu a fost deloc plăcut…”

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, își doresc să devină din nou părinți și să îi ofere micuțului Alex un frățior sau o surioară. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita artistă a vorbit despre planurile legate de al doilea copil. Vedeta recunoaște că și-ar dori ca la al doilea copil lucrurile să stea total diferit. Celebra cântăreață a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă destul de fragedă, și cu toate că acest lucru a adus numeroase beneficii, a venit la pachet și cu anumite dificultăți. La vremea aceea, artista și soțul ei nu aveau o situație financiară ideală, tocmai de aceea au fost nevoiți să facă anumite sacrificii. Iar Adda își aduce aminte cum a trebuit să urce pe scenă, la doar trei săptămâni după ce a născut, asta deoarece aveau nevoie de venituri, având în vedere faptul că aveau un bebeluș abia venit pe lume. Acum, situația s-a schimbat, iar vedeta ar avea posibilitatea să trăiască din plin perioada magică a sarcinii.

Artista recunoaște faptul că ea și Cătălin Rizea își doresc încă un copil. Ba mai mult decât atât, și Alex, fiul lor, abia așteaptă să aibă un partener de joacă. Adda și-a amintit de perioada în care a devenit mamă pentru prima dată. Perioadă care, deși a fost una mult așteptată, nu a fost una tocmai ușoară. Avea 24 de ani la vremea aceea și a fost nevoită să urce pe scenă însărcinată în aproape nouă luni. Atât ea, cât și soțul ei, au făcut sacrificii, deoarece încercau din răsputeri să-și stabilizeze situația financiară.

Nu a fost deloc ușor, însă au trecut cu brio peste acele momente de cumpănă. Acum, vedeta vrea ca la a doua sarcină să se bucure din plin atât de toată perioada în care se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, cât și de primele momente din viața viitorului copil. În plus, cântăreața a dezvăluit și care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat în ipostaza de mamă.

Adda, despre sacrificiile făcute în sarcină: „Nu e plăcut”

Celebra artistă își dorește ca în viitorul apropiat să-și extindă familia. Deopotrivă, și fiul ei abia așteaptă să aibă un frățior sau o surioară, cu care să se joace. Adda spune că lasă totul în voia lui Dumnezeu, iar noul membru al familiei va sosi la vremea potrivită. Între timp, cântăreața își aduce aminte de clipele trăite la prima sarcină, care nu au fost deloc unele ușoare.

„Noi ne dorim să mai avem un copil, dacă Dumnezeu decide că trebuie să facem, vom face. Alex și dacă mă vede balonată, mă întreabă dacă am ceva în burtă. Abia așteaptă, doar că el are impresia că voi naște copilul direct mare, să se joace cu el. Eu i-am explicat că va fi întâi bebeluș, nu va juca fotbal cu el. Cred că la al doilea copil, m-aș bucura mai mult de perioada asta. Când l-am născut pe Alex eram mică, aveam 24 de ani și stăteam destul de nasol din punct de vedere financiar.

Am fost nevoiți să muncim foarte mult în perioada aceea. Eu am cântat până la opt luni jumătate, apoi la trei săptămâni după ce am născut, am avut primul concert, pentru că aveam nevoie de bani. Nu a fost foarte plăcut să merg să cânt la aproape 80 de kilograme, lăuză, a fost foarte greu. De aceea, pentru că am muncit foarte mult atunci, nu am putut să trăiesc acele momente fără presiunea carierei. Din acest punct de vedere, mi-ar plăcea mult să mă bucur de aceea perioadă. Cu siguranță acum aș fi mult mai liniștită, pentru că am stabilitate”, a declarat Adda pentru CANCAN.RO.

Artista recunoaște: „Am întâmpinat multe provocări”

Adda dezvăluie și care au fost cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat în calitate de mamă. Ei bine, vedeta recunoaște că matematica i-a cam dat bătăi de cap. Pe de altă parte, artista privește și partea plină a paharului. Atunci când face temele cu fiul ei, Alex, învață și ea odată cu el.

„Am întâmpinat multe provocări ca mamă. Eu oricum am o relație aparte cu Alex, pentru că l-am făcut de tânără, zici că suntem frați uneori. El e și foarte liber, să se exprime cum vrea, bine, cu limite și cu respect. Cea mai mare provocare până acum, pentru mine, cred că a fost să fac teme la matematică cu el. Asta pentru că eu nu mă pricep, dar am luat-o de la capăt și învăț și eu, odată cu el”, a mai spus îndrăgita artistă.

