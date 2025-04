David Popovici și-a anunțat retragerea, la Otopeni: ”Un sportiv trebuie să știe când să se oprească”

Campionul mondial și olimpic David Popovici a absentat sâmbătă din finala probei de 100 de metri liber la Campionatele Naționale de Natație, competiție desfășurată la Complexul Sportiv de Natație din Otopeni. Decizia de a nu participa a venit pe fondul unor probleme medicale apărute cu puțin timp înainte de startul finalei. Iată ce mesaj a transmis acesta!

Absența lui Popovici din cea mai așteptată cursă a serii a surprins mulți dintre spectatori, mai ales în contextul în care sportivul reușise o performanță remarcabilă în seriile preliminare, unde înregistrase un timp de 47,30 secunde – al doilea cel mai rapid rezultat al sezonului la nivel mondial. Forma excelentă afișată în serii alimentase speranțele pentru o nouă demonstrație de forță în bazin, însă durerile resimțite în zona spatelui au împiedicat participarea în lupta pentru medalii.

Decizia de a se retrage a fost una de ultim moment, dar a fost luată în urma consultărilor cu echipa sa tehnică și medicală, prioritizând sănătatea pe termen lung. Specialiștii din staff-ul său au evaluat starea sa fizică și au recomandat prudență, pentru a evita riscuri suplimentare ce ar fi putut complica situația medicală existentă.

Deși sportivul legitimat la CS Dinamo București nu a mai concurat în finală, el a fost prezent în incinta complexului și a interacționat cu publicul, în special cu tinerii înotători prezenți pentru a-l susține. Popovici este o figură emblematică a natației românești, iar prezența sa la competiție – chiar și în afara bazinului – a fost suficientă pentru a inspira și a atrage admirația fanilor.

„Astăzi, ar fi trebuit să concurez în finala de 100 m liber, una dintre preferatele mele… însă, din păcate, durerile de spate nu mi-au permis să intru în bazin. A fost o decizie grea, dar necesară. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poți face ca sportiv este să știi când să spui ‘stop’, ca să ai grijă de corpul și de drumul tău pe termen lung. Chiar dacă mi-a fost greu să privesc cursa de pe margine, am rămas cu inima plină datorită vouă. Nu am vrut sa-i dezamăgesc pe copiii care au venit să mă vadă, așa că am petrecut câteva momente cu ei. Mulțumesc tuturor pentru susținere și înțelegere – voi reveni mai puternic!”, se arată în mesajul postat pe social media de David Popovici.