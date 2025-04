David Popovici începe 2025 în forță! Medalie de aur și record la debut

David Popovici a început anul 2025 în forță, demonstrând încă o dată că este unul dintre cei mai buni înotători ai lumii. Îndrăgitul sportiv român a obținut medalia de aur, dar și record la debut! Iată primele declarații pe care le-a făcut după concurs!

Miercuri, 9 aprilie, la Campionatul Național de Înot de la Otopeni, sportivul în vârstă de 20 de ani a cucerit medalia de aur la proba de 50 de metri liber. A oferit un adevărat spectacol de determinare.

Competiția, desfășurată în perioada 9-13 aprilie, a reprezentat prima apariție oficială a campionului după o pauză de opt luni. David Popovici a impresionat nu numai prin victoria clară, ci și prin timpul pe care l-a obținut: 21.83 secunde, un nou record personal și național, care confirmă forma excelentă în care se află. El devine astfel primul înotător român care coboară sub bariera de 22 secunde în această probă.

Pe podium, alături de el, s-au clasat Patrick Sebastian Dinu, cu un timp de 22.40 secunde, care a obținut argintul, și Daniel Alexandru Nicușan, medaliat cu bronz după ce a încheiat cursa în 22.99 secunde.

David Popovici, primele declarații după concurs

După competiție, David Popovici a făcut primele declarații pline de entuziasm și încredere. Iată ce a mărturisit tânărul înotător!

„M-am simţit foarte bine! E revigorant să faci un personal best şi mă bucur că am făcut-o, şi în 50, probă pentru care nu m-am antrenat. E plăcut să te surprinzi! Clar, o veste bună.

Sunt într-o formă bună. Am venit şi după cantonamentul de la altitudine, de trei săptămâni. Mi-era foarte dor să concurez, au trecut opt luni. Îmi dă noi orizonturi! Sunt convins că, pe măsură ce o să treacă anii, o să apară din ce în ce mai mulţi şi o să înceapă să îmi doboare şi mie recordurile, dar până atunci mă bucur de ele.

E prima oară când înot un timp cu care m-aş califica într-o finală importantă, la 50. Am respirat mai puţin decât de obicei, am zis să încerc ceva diferit faţă de obicei – a funcţionat.

A trecut o singură probă, mai am trei, eu mă simt bine. Înseamnă că a funcţionat ce s-a întâmplat în corpul meu. Anul ăsta am Europenele şi Mondialul, n-am timp să mă plictisesc. Şi să ne trăim viaţa, în general!

De recordul naţional sunt mândru. O chestie pe care chiar mi-o propusesem şi am reuşit-o. Acum, sunt primul om din istorie sub 22 la 50, sub 47 la sută şi sub 1.43 la 200. Cei mai buni timp! Asta mi-am propus şi de asta sunt foarte mândru”, a mărturisit David Popovici, după prima medalie din 2025.

