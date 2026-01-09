Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați

Dacă ai obținut venituri din chirii, dividende, acțiuni, criptomonede, drepturi de autor sau activități independente, ești obligat să declari la ANAF. Declarația Unică se depune până pe 26 mai 2026, altfel vei avea de suportat amenzi usturătoare sau penalități. Amenzile contravenționale sunt cuprinse între 50 și 500 de lei, dar cei de la ANAF au la îndemână și alte măsuri ca să te facă să plătești.

În general, ai 15 zile la dispoziție, din momentul în care ai fost notificat, ca să-ți completeze singuri Declarația Unică. În caz contrar, Fiscul va calcula din oficiu taxele pe care le datorezi pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția de asigurări sociale (CAS) și vei avea la dispoziție 20 de zile pentru plata acestora.

„Persoanele fizice care n-au depus declarația unică la termen riscă atât amendarea, cât și impunerea din oficiu pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Impunerea din oficiu pentru impozitul pe venit se face conform Ordinul ANAF 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Conform procedurii stabilite prin acest ordin, în baza informațiilor avute de organul fiscal, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației unice se vor întocmi listele cu persoanele fizice care nu au îndeplinit obligația depunerii declarației unice. Astfel, în termen de 15 zile de la momentul în care listele cu persoanele fizice ce nu și-au depus declarația sunt finalizate, vor fi notificate acele persoane în scopul depunerii acesteia”, spune avocata Elisabeta Stan pentru Adevărul.

Cât timp ai la dispoziție pentru o contestație

Cei care primesc hârtia acasă din greșeală sau consideră că notificarea nu este corectă, au la dispoziție 10 zile pentru a contesta situația în fața unui angajat al Fiscului și 45 de zile pentru a realiza o contestație.

Dacă nu achiți sumele datorate se poate ajunge chiar la executare silită, popriri pe conturi, popriri pe venituri sau chiar sechestru pe bunuri.

Declaraţia Unică poate fi depusă şi de către românii care nu au venituri, dar vor să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru a fi asigurați în sistemul public de sănătate.

