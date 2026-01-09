Acasă » Știri » Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați

Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați

De: Simona Tudorache 09/01/2026 | 12:54
Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați

Dacă ai obținut venituri din chirii, dividende, acțiuni, criptomonede, drepturi de autor sau activități independente, ești obligat să declari la ANAF. Declarația Unică se depune până pe 26 mai 2026, altfel vei avea de suportat amenzi usturătoare sau penalități. Amenzile contravenționale sunt cuprinse între 50 și 500 de lei, dar cei de la ANAF au la îndemână și alte măsuri ca să te facă să plătești.

În general, ai 15 zile la dispoziție, din momentul în care ai fost notificat, ca să-ți completeze singuri Declarația Unică. În caz contrar, Fiscul va calcula din oficiu taxele pe care le datorezi pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția de asigurări sociale (CAS) și vei avea la dispoziție 20 de zile pentru plata acestora.

„Persoanele fizice care n-au depus declarația unică la termen riscă atât amendarea, cât și impunerea din oficiu pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Impunerea din oficiu pentru impozitul pe venit se face conform Ordinul ANAF 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
Conform procedurii stabilite prin acest ordin, în baza informațiilor avute de organul fiscal, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației unice se vor întocmi listele cu persoanele fizice care nu au îndeplinit obligația depunerii declarației unice. Astfel, în termen de 15 zile de la momentul în care listele cu persoanele fizice ce nu și-au depus declarația sunt finalizate, vor fi notificate acele persoane în scopul depunerii acesteia”, spune avocata Elisabeta Stan pentru Adevărul.

Cât timp ai la dispoziție pentru o contestație

Cei care primesc hârtia acasă din greșeală sau consideră că notificarea nu este corectă, au la dispoziție 10 zile pentru a contesta situația în fața unui angajat al Fiscului și 45 de zile pentru a realiza o contestație.

Dacă nu achiți sumele datorate se poate ajunge chiar la executare silită, popriri pe conturi, popriri pe venituri sau chiar sechestru pe bunuri.

Declaraţia Unică poate fi depusă şi de către românii care nu au venituri, dar vor să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru a fi asigurați în sistemul public de sănătate.

Citește și: Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

Citește și: Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Știri
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Știri
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți…
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213 km/h!
Gandul.ro
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere
Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus...
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal Starlink
Promotor.ro
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Radarele Venezuelei, reduse la fier vechi după atacul electronic al acestui avion
go4it.ro
Radarele Venezuelei, reduse la fier vechi după atacul electronic al acestui avion
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213 km/h!
Gandul.ro
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026
Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că ...
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că te-a înșelat”
Aparatul care consumă mult, dar e folosit frecvent. Costul lunar poate ajunge la 132 de lei
Aparatul care consumă mult, dar e folosit frecvent. Costul lunar poate ajunge la 132 de lei
Vezi toate știrile
×