Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția

Una dintre regulile esențiale pe care toți românii care locuiesc la bloc trebuie să o respecte este cea legată de orele de liniște. Respectarea acesteia este obligatorie, iar încălcarea ei aduce sancțiuni drastice. Toate detaliile în articol.

Conviețuirea cu alți oameni nu este ușoară, iar condițiile de civilizație nu sunt întotdeauna respectate. Locatarii de bloc știu cel mai bine acest lucru și s-au confruntat cel puțin o dată cu niște vecini gălăgioși.

Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc

Potrivit Poliției Române, locatarii de bloc trebuie să păstreze liniștea între orele 22:00-08:00 și în intervalul de odihnă 13:00-14:00. Legea 61/1991 prevede sancțiuni pentru cei care perturbă odihna vecinilor prin zgomote, muzică la intensitate ridicată sau petreceri private, mai ales în intervalele orare specificate anterior. Ce pot păți cei care nu respectă aceste perioade? Ei bine, dacă românii vor încălca această regulă în mod repetat, se pot trezi cu sancțiuni contravenționale de până la 6.000 de lei.

Potrivit Articolul 3 din Legea 61/1991, contravențiile prevăzute în Articolul 2 se sancționează astfel:

Amendă cuprinsă între 200-1.000 de lei pentru tulburarea, fără drept, a liniștii locurilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect prin strigăte sau larmă

Amendă cuprinsă între 500-1.500 de lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității, pentru repetarea contravențiilor prevăzute într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte.

Amendă cuprinsă între 500 – 1.500 de lei pentru tulburarea linișii locatarilor între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00.

Amendă cuprinsă între 2.000 – 3.000 de lei pentru organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor.

Contravențiile se constată de către primar sau împuterniciții acestuia (ofițeri, agenți de poliție, maiștrii militari și subofițeri din jandarmerie).

