Un șofer roman a fost amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Ce avea acesta în mașină

Crăciunul din acest an l-a prins pe un șofer de TIR român mai sărac cu aproape 10.000 de euro, după ce polițiștii rutieri din Pavia l-au oprit la un control de rutină. Ce nereguli au fost descoperite în marfa pe care acesta o transporta, de fapt?

Întâmplarea a avut loc în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025, când șoferul român a fost oprit la un control de rutină al ofițerilor de poliție rutieră din Pavia, Italia. Operațiunea de verificare a făcut parte din cadrul controalelor efectuate la transporturile profesionale de marfă, derulate pentru siguranța rutieră și protecția consumatorilor.

Ce au descoperit polițiștii italieni în tirul românului

Ofițerii poliției rutiere din Pavia au oprit un vehicul cu numere de înmatriculare străine, provenind din România, utilizat pentru transportul de mărfuri. În urma controlului efectuat, polițiștii au descoperit că documentația vehiculului ere neregulamentară, contractul de leasing fiind expirat. În plus, produsele alimentare transportate nu respectau reglementările în vigoare.

Controalele au relevat mai multe nereguli grave: tahograful instalat pe vehicul nu era omologat și era introdusă o cartelă de conducător auto înregistrată pe numele altei persoane, ceea ce a dus la aplicarea unei amenzi de 9.695 de euro șoferului și la suspendarea permisului său de conducere pentru trei luni. Dar neregularitățile nu s-au oprit aici.

La bordul vehiculului, de fapt, alături de alte mărfuri transportate, ofițerii au găsit aproximativ 400 de ouă de găină fără acte de proveniență și trasabilitate. La fața locului s-a solicitat intervenția Agenției pentru Protecția Sănătății Publice din Pavia, care a dispus conficarea marfei, urmând ca aceasta să fie distrusă, pentru a nu exista riscul de a ajunge pe rafturile magazinelor alimentare.

