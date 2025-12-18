Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin

Un incident de furt din magazine a fost surprins recent în centrul comercial Fashion Drive din San Pedro, unde două femei au fost reținute de agenții de securitate după ce au încercat să sustragă mai multe articole de îmbrăcăminte din magazinul Stradivarius.

Evenimentul a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce imaginile au fost distribuite pentru a expune presupusele infractoare.

Două femei au fost arestate după ce au încercat să fure articole vestimentare

Furturile în perioada sărbătorilor sunt frecvente în zona metropolitană Monterrey, iar acest caz confirmă tendința. Totuși, vigilența personalului de securitate a împiedicat ca tentativa să se finalizeze. În înregistrarea video se observă cum cel puțin trei agenți intervin pentru a opri cele două suspecte, dintre care una ascunsese mai multe articole sub haine.

Guardia de seguridad en Fashion Drive de San Pedro #NuevoLeon detiene a fardera que pretendía robar prendas de marca. 😮 pic.twitter.com/zGWl14lwwL — Nelson Valdez (@nelvaldez) December 17, 2025

„Ce credeai, că nu voi veni la muncă? Vin în fiecare zi”, se aude un agent de pază adresându-se uneia dintre femei, în timp ce aceasta scoate articolele ascunse în șosete. În imagini apar cel puțin opt piese vestimentare pe care suspecta intenționa să le ia fără plată.

Reacțiile online nu au întârziat să apară, cazul atrăgând atenția publicului nu doar prin gravitatea faptei, ci și prin modul în care a fost perceput în mediul digital.

Poliția din San Pedro a confirmat ulterior că cele două femei au fost arestate pentru presupusa implicare în furtul comercial. Personalul magazinului a observat tentativa și a alertat autoritățile, care au confiscat 21 de articole de îmbrăcăminte, evaluate la aproximativ 10.159 de pesos. Suspectele au fost aduse în faţa instanţei, urmând să se stabilească hotărârile legale.

Ce pedeapsă riscă acum cele două femei

În statul Nuevo León, infracțiunea de „furt mărunt” este încadrată juridic ca furt simplu, iar sancțiunile depind de valoarea bunurilor sustrase. Conform legislației, dacă valoarea nu depășește 200 de cote, pedeapsa poate fi între șase luni și trei ani de închisoare, plus o amendă între patruzeci și o sută de cote.

Pentru valori între 200 și 700 de cote, sancțiunile cresc la doi până la șase ani de detenție și amenzi între o sută și două sute cincizeci de cote. Dacă valoarea depășește 700 de cote, pedeapsa poate ajunge la cinci până la cincisprezece ani de închisoare, însoțită de amenzi între două sute cincizeci și cinci sute de cote.

Există însă situații în care, dacă pedeapsa stabilită este mai mică de doi ani și persoana nu are antecedente penale, judecătorul poate dispune suspendarea executării, evitând astfel încarcerarea. Totuși, recidiva reprezintă un factor agravant, care poate duce la pedepse mult mai severe.

CITEŞTE ŞI: Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat

Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o