Acasă » Știri » Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin

Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin

De: David Ioan 18/12/2025 | 23:33
Din cabina de probă au ajuns în arest! Ireal cum au încercat 2 femei să fure haine dintr-un magazin
Două femei au fost arestate după ce au fost prinse cu haine furate. Foto: Captură Video

Un incident de furt din magazine a fost surprins recent în centrul comercial Fashion Drive din San Pedro, unde două femei au fost reținute de agenții de securitate după ce au încercat să sustragă mai multe articole de îmbrăcăminte din magazinul Stradivarius.

Evenimentul a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce imaginile au fost distribuite pentru a expune presupusele infractoare.

Două femei au fost arestate după ce au încercat să fure articole vestimentare

Furturile în perioada sărbătorilor sunt frecvente în zona metropolitană Monterrey, iar acest caz confirmă tendința. Totuși, vigilența personalului de securitate a împiedicat ca tentativa să se finalizeze. În înregistrarea video se observă cum cel puțin trei agenți intervin pentru a opri cele două suspecte, dintre care una ascunsese mai multe articole sub haine.

„Ce credeai, că nu voi veni la muncă? Vin în fiecare zi”, se aude un agent de pază adresându-se uneia dintre femei, în timp ce aceasta scoate articolele ascunse în șosete. În imagini apar cel puțin opt piese vestimentare pe care suspecta intenționa să le ia fără plată.

Reacțiile online nu au întârziat să apară, cazul atrăgând atenția publicului nu doar prin gravitatea faptei, ci și prin modul în care a fost perceput în mediul digital.

Poliția din San Pedro a confirmat ulterior că cele două femei au fost arestate pentru presupusa implicare în furtul comercial. Personalul magazinului a observat tentativa și a alertat autoritățile, care au confiscat 21 de articole de îmbrăcăminte, evaluate la aproximativ 10.159 de pesos. Suspectele au fost aduse în faţa instanţei, urmând să se stabilească hotărârile legale.

Ce pedeapsă riscă acum cele două femei

În statul Nuevo León, infracțiunea de „furt mărunt” este încadrată juridic ca furt simplu, iar sancțiunile depind de valoarea bunurilor sustrase. Conform legislației, dacă valoarea nu depășește 200 de cote, pedeapsa poate fi între șase luni și trei ani de închisoare, plus o amendă între patruzeci și o sută de cote.

Pentru valori între 200 și 700 de cote, sancțiunile cresc la doi până la șase ani de detenție și amenzi între o sută și două sute cincizeci de cote. Dacă valoarea depășește 700 de cote, pedeapsa poate ajunge la cinci până la cincisprezece ani de închisoare, însoțită de amenzi între două sute cincizeci și cinci sute de cote.

Există însă situații în care, dacă pedeapsa stabilită este mai mică de doi ani și persoana nu are antecedente penale, judecătorul poate dispune suspendarea executării, evitând astfel încarcerarea. Totuși, recidiva reprezintă un factor agravant, care poate duce la pedepse mult mai severe.

CITEŞTE ŞI: Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat

Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România
Știri
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale
Știri
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia înainte de Sărbători
Horoscop 19 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu familia înainte de Sărbători
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa ...
Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul ...
Nepoata care trebuia să fie cu Ioan Crișan în mașină își „atacă” mamă fără milă! Asasinatul cu bombă din Arad s-a transformat într-un război de familie
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei ...
Filmul care zguduie Oscarurile ajunge la tine acasă! DiCaprio, în cea mai explozivă luptă a carierei sale
Andra Gogan a băgat ”divorțul” în familia fostului iubit? Sărutul de 160.000 a fost doar începutul
Andra Gogan a băgat ”divorțul” în familia fostului iubit? Sărutul de 160.000 a fost doar începutul
Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit ...
Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație
Vezi toate știrile
×