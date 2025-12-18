Acasă » Știri » Mediafax, preluat de presa internațională cu informația momentului despre condamnarea lui Wiz Khalifa în România

Astăzi, 18 decembrie 2025, presa din România marchează un eveniment de o deosebită anvergură. Vestea punerii în aplicare a unui mandat de exectuare a pedepsei cu închisoarea pe teritoriul ţării asupra celebrului rapper american Wiz Khalifa, a făcut înconjurul lumii, fiind preluată de marile site-uri de cultură urbană din Statele Unite ale Americii.

La scurt timp după publicarea veştii condamnării artistului de către Mediafax.ro, celebrul site dedicat culturii tinerilor din America, Complex, a preluat informaţille publicate, transmiţând cele intâmplate şi în ţara natală a artistului.

Publicaţia americană Complex a preluat informaţiile oferite de Mediafax.ro în vederea condamnării lui Wiz Khalifa la închisoare pe teritoriul României.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare în România

Artistul american a venit în România în vara lui 2024 pentru concertul de la „Beach Please” din Costinești. În timpul show-ului, acesta a aprins un joint pe scenă, moment care a atras atenția autorităților și a devenit viral pe rețelele sociale.

Poliția a deschis imediat un dosar pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. În primă instanță, judecătorii au decis doar o amendă, dar cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.

Astăzi, 18 decembrie 2025, Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă: Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare. Tribunalul Constanța a emis mandatul de executare, iar cum artistul nu se mai afla în România, urmează să fie dat în urmărire internațională.

Preluare informaţiilor oferite de Mediafax.ro de către publicaţia americană îi întăreşte şi totodată reconfirmă statutul de unul dintre cei mai mari furnizori de informație generală și de afaceri din România.

Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea

