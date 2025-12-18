Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea

Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat definitiv în România la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție, după ce a consumat droguri pe scena unui festival. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă, iar acum autoritățile din România vor emite un mandat de arestare internațională a rapperului! CANCAN.RO are toate detaliile despre cum își va ispăși pedeapsa Wiz Khalifa, dar și despre cum ar putea fenta rapperul închisoarea.

Curtea de Apel Constanța a pronunțat, joi, 18 decembrie 2025, o hotărâre definitivă în dosarul penal în care rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost judecat pentru consum de droguri. Faptele pentru care a fost judecat artistul au avut loc în anul 2024, când Wiz Khalifa a urcat pe scena unui festival și și-a aprins un joint din care a început să tragă în timp ce se plimba în fața miilor de fani care-l aplaudau. Rapperul a fost ridicat de polițiști, imediat după acel moment. După mai multe amânări în proces, acum a fost condamnat la 9 luni de închisoare în regim de detenție. Autoritățile române vor emite un mandat de arestare internațională și un mandat de extrădare al rapperului.

Procedura prin care autoritățile îl vor aresta pe rapperul Wiz Khalifa

Pentru a ne edifica asupra procedurii prin care autoritățile din România ar putea să-l aresteze pe artistul american, am contactat un avocat care ne-a explicat pașii pe care instanța ar trebui să îi urmeze. Primul pas ar fi emiterea unui mandat de arestare internațională pentru ca persoana acuzată să fie identificată și apoi extrădată de pe teritoriul statului unde se află acolo unde își va executa pedeapsa.

„Se emite mandat de arestare internațională. Se va emite în sistemul de alertă internațională un semnal tip sirene. Adică pe teritoriul oricărui stat unde va fi acesta găsit, statul respectiv va comunica această informație. Și statul român, prin Ministerul Justiției, și respectiv prin mecanism de cooperare internațională Interpol și alte mecanisme polițienești, va face procedura de identificare a persoanei și va comunica mandatul de executare și de arestare a acestuia. Apoi se va face o cerere de extradare de pe teritoriul statului unde se află, către România, în vederea punerii în executarea mandatului”, a spus avocatul Cristian Ene pentru CANCAN.RO.

O instanță din SUA urmează să analizeze cererea, respectiv dacă infracțiunea este considerată suficient de gravă pentru a justifica extrădarea unui cetățean american. În cazul în care Wiz Khalifa va începe executarea pedepsei pe un alt teritoriu, atunci ar putea să-i fie respinsă cererea de extrădare. Acest lucru însă nu îi va reduce din pedeapsă.

„Instanța de pe teritoriul țării respective va dezbate dacă se va face o opțiune voluntară de a veni să execute în România sau dacă respectiva persoana optează să facă executare a acestei condamnări pe teritoriul statului unde s-a născut sau pe teritoriul statului unde se află. Se va judeca cererea de extradare, judecătorul din statul respectiv va decide extrădarea sau nu, sau va decide transformarea executării pedepsei pe teritoriul statului respectiv în situația în care acea persoană va începe să execute pedeapsa în alt stat sau să o transforme, atunci va avea o șansă mai mare să i se respingă cererea de extrădare pentru a fi adus să execute în România”, mai spune domnul avocat.

Condamnarea nu vizează infracțiuni de trafic de droguri. Potrivit surselor juridice, este vorba despre deținere în vederea consumului propriu, faptă sancționată de legea din România cu pedepse cuprinse între 3 luni și 2 ani de închisoare sau cu amendă. Totuși, ceea ce nu s-a scris până acum în presă este că rapperul american nu ar ști despre această condamnare, cel puțin până la momentul în care a fost făcută. Acest lucru ar putea să-i aducă un alibi în instanță, ne explică domnul avocat.

„Singurul care a declarat apel este Parchetul. L-au judecat în lipsă și nu l-au citat. Ca atare, cel mai probabil, Wiz Khalifa nu știe de decizie. Hotărârea aceasta o va contesta pe viciul de legalitate pe procedură. Este posibil ca el să nu fi fost sau să fii făcut procedura de citare la ușa instanței. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să-i invoce pe urmă un viciu de nelegalitate pe citarea lui, iar el nu știe de hotărâre”, a mai spus avocatul Cristian Ene.

