Acasă » Știri » Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii

Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii

De: David Ioan 18/12/2025 | 22:07
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii

Ziua de miercuri, 18 decembrie 2025, marchează un moment important pentru publicaţia CANCAN.RO. Site-ul numărul 1 din România a fost cel care a publicat în exclusivitate decizia de arestare a cântăreţului Wiz Khalifa în ţara noastră, în urma incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti.

La scurt timp, vestea condamnării artistului a umplut reţelele de socializare, iar exclusivitatea CANCAN.RO a fost preluată chiar şi de marile site-uri de ştiri din Statele Unite ale Americii. Aşa că, în doar câteva clipe, faimosul site TMZ, urma să ne citeze, ducând ştirea peste hotare.

Publicaţia americană TMZ a preluat exclusivitatea oferită de CANCAN.RO în vederea condamnării lui Wiz Khalifa la închisoare pe teritoriul României.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare în România

Artistul american a venit în România în vara lui 2024 pentru concertul de la „Beach Please” din Costinești. În timpul show-ului, acesta a aprins un joint pe scenă, moment care a atras atenția autorităților și a devenit viral pe rețelele sociale.

Poliția a deschis imediat un dosar pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. În primă instanță, judecătorii au decis doar o amendă, dar cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.

Astăzi, 18 decembrie 2025, Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă: Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare. Tribunalul Constanța a emis mandatul de executare, iar cum artistul nu se mai afla în România, urmează să fie dat în urmărire internațională.

CANCAN.RO a fost primul site din România care a publicat decizia Curţii de Apel în cazul arestării rapperului american, totodată prezentând documentele care atestă veridicitatea faptelor. Preluarea informaţiilor de către publicaţia americană atestă munca depusă de echipa noastră pentru ca cititorii noştri să aibă întotdeauna cele mai noi informaţii în exclusivitate

CITEŞTE ŞI: UPDATE:POLIȚIA URMEAZĂ SĂ-L DEA ÎN URMĂRIRE INTERNAȚIONALĂ | INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!

Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Știri
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Știri
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. ...
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”
Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun
Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun
Vezi toate știrile
×