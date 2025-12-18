Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii

Ziua de miercuri, 18 decembrie 2025, marchează un moment important pentru publicaţia CANCAN.RO. Site-ul numărul 1 din România a fost cel care a publicat în exclusivitate decizia de arestare a cântăreţului Wiz Khalifa în ţara noastră, în urma incidentului de la festivalul Beach, Please!, ediţia 2024, din Costineşti.

La scurt timp, vestea condamnării artistului a umplut reţelele de socializare.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare în România

Artistul american a venit în România în vara lui 2024 pentru concertul de la „Beach Please” din Costinești. În timpul show-ului, acesta a aprins un joint pe scenă, moment care a atras atenția autorităților și a devenit viral pe rețelele sociale.

Poliția a deschis imediat un dosar pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu. În primă instanță, judecătorii au decis doar o amendă, dar cazul a ajuns la Curtea de Apel Constanța.

Astăzi, 18 decembrie 2025, Curtea de Apel a pronunțat hotărârea definitivă: Wiz Khalifa, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare. Tribunalul Constanța a emis mandatul de executare, iar cum artistul nu se mai afla în România, urmează să fie dat în urmărire internațională.

CANCAN.RO a fost primul site din România care a publicat decizia Curţii de Apel în cazul arestării rapperului american.

Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea