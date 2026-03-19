Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără să te îngrași

Postul nu înseamnă automat deserturi grele sau pline de zahăr, chiar dacă asta este percepția generală. Din contră, cu ingrediente simple și combinații inteligente, poți obține dulciuri gustoase, care nu îți dau peste cap silueta. Pentru cititorii CANCAN.RO, Simona Trușcă vine cu trei variante rapide de deserturi de post, perfecte pentru cei care vor să mănânce dulce fără vină.

În fiecare an, perioada postului vine cu aceleași dileme: ce mai mâncăm și, mai ales, cum gestionăm pofta de dulce. În 2026, Paștele este sărbătorit pe 12 aprilie, iar săptămânile de dinainte devin, pentru mulți, un test al echilibrului alimentar. Deși deserturile sunt primele eliminate din meniu, realitatea este că nu trebuie să fie așa.

Tot mai mulți români caută alternative mai ușoare, iar rețetele „curate”, fără excese de zahăr și grăsimi, câștigă tot mai mult teren. În acest context, Simona Trușcă, cunoscută din participarea la Chefi la Cuțite și urmărită de o comunitate numeroasă în online, a devenit una dintre vocile apreciate în zona de cooking echilibrat. Rețetele sale sunt apreciate tocmai pentru simplitate, rapiditate și faptul că pot fi integrate ușor într-un stil de viață atent la siluetă.

Pentru CANCAN.RO, Simona explică de ce deserturile de post nu trebuie să fie nici grele, nici excesiv de dulci și cum, prin combinații bine alese, poți obține gust și textură fără compromisuri majore.

„Am grijă la siluetă, dar nu renunț la desert. Aleg variante simple, cu ingrediente curate, care mă satură și nu mă încarcă inutil.”, ne-a mărturisit Simona Trușcă.

Iată trei rețete de desert de post, sănătoase și prietenoase cu silueta

Batoane cu unt de arahide

Ingrediente (4 porții):

* 3 rondele de orez expandat (~25 g)

* 40 g proteine cu aromă de vanilie

* 25 g unt de arahide

* 25 g ciocolată

* 1 linguriță esență de vanilie

* 45 g lapte

* 1/4 linguriță fulgi de sare

Mod de preparare:

Amestecă untul de arahide cu proteinele și laptele ușor încălzit până devin cremă. Adaugă esența.

Încorporează rondelele de orez mărunțite.

Transferă compoziția într-o tavă mică, nivelează și adaugă ciocolata topită și fulgii de sare.

Lasă la congelator 30 de minute, apoi taie.

Biscuiți cu ovăz

Ingrediente (7 biscuiți):

* 100 g fulgi de ovăz

* 170 g banane

* 12 g semințe de chia

* 20 g nuci mărunțite

* 35 g sirop de arțar

* 35 g unt de arahide

* 1/2 linguriță praf de copt

* 1/2 linguriță scorțișoară

* 1/2 linguriță sare

Mod de preparare:

Pasează bananele și amestecă-le cu siropul și untul de arahide.

Adaugă restul ingredientelor și omogenizează. Lasă 10 minute.

Formează biscuiții și coace la 180°C aproximativ 25–30 de minute.

Înlocuiri:

* sirop de arțar → agave sau miere

* nuci → migdale, caju, pecan

* chia → semințe de cânepă sau se pot omite

Budincă de chia în două variante

Varianta 1

* 25 g semințe de chia

* 140 g lapte de ovăz

* îndulcitor caramel sau 1 linguriță miere

* 1/2 banană

* 1 linguriță unt de arahide

* 4 alune de pădure

Varianta 2

* 20 g semințe de chia

* 20 g fulgi de ovăz

* 150 g lapte de ovăz

* îndulcitor cocos sau 1 linguriță miere

* mango

* chipsuri de cocos

* migdale mărunțite

Mod de preparare:

Amestecă ingredientele de bază și lasă la frigider câteva ore sau peste noapte. Amestecă după primele minute pentru o textură uniformă. Adaugă toppingurile înainte de servire.

Aceste variante sunt ușor de integrat într-un regim echilibrat. Ingredientele oferă sațietate, iar dulceața vine în mare parte din fructe sau îndulcitori simpli.

VEZI și: Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș

VEZI ȘI: Orez de post pufos și aromat: rețeta Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș