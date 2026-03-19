Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără să te îngrași

De: Georgiana Ionita 19/03/2026 | 16:55
Postul nu înseamnă automat deserturi grele sau pline de zahăr, chiar dacă asta este percepția generală. Din contră, cu ingrediente simple și combinații inteligente, poți obține dulciuri gustoase, care nu îți dau peste cap silueta. Pentru cititorii CANCAN.RO, Simona Trușcă vine cu trei variante rapide de deserturi de post, perfecte pentru cei care vor să mănânce dulce fără vină.

În fiecare an, perioada postului vine cu aceleași dileme: ce mai mâncăm și, mai ales, cum gestionăm pofta de dulce. În 2026, Paștele este sărbătorit pe 12 aprilie, iar săptămânile de dinainte devin, pentru mulți, un test al echilibrului alimentar. Deși deserturile sunt primele eliminate din meniu, realitatea este că nu trebuie să fie așa.

Tot mai mulți români caută alternative mai ușoare, iar rețetele „curate”, fără excese de zahăr și grăsimi, câștigă tot mai mult teren. În acest context, Simona Trușcă, cunoscută din participarea la Chefi la Cuțite și urmărită de o comunitate numeroasă în online, a devenit una dintre vocile apreciate în zona de cooking echilibrat. Rețetele sale sunt apreciate tocmai pentru simplitate, rapiditate și faptul că pot fi integrate ușor într-un stil de viață atent la siluetă.

Pentru CANCAN.RO, Simona explică de ce deserturile de post nu trebuie să fie nici grele, nici excesiv de dulci și cum, prin combinații bine alese, poți obține gust și textură fără compromisuri majore.

„Am grijă la siluetă, dar nu renunț la desert. Aleg variante simple, cu ingrediente curate, care mă satură și nu mă încarcă inutil.”, ne-a mărturisit Simona Trușcă.

Iată trei rețete de desert de post, sănătoase și prietenoase cu silueta

Batoane cu unt de arahide

Ingrediente (4 porții):
* 3 rondele de orez expandat (~25 g)
* 40 g proteine cu aromă de vanilie
* 25 g unt de arahide
* 25 g ciocolată
* 1 linguriță esență de vanilie
* 45 g lapte
* 1/4 linguriță fulgi de sare

Mod de preparare:

Amestecă untul de arahide cu proteinele și laptele ușor încălzit până devin cremă. Adaugă esența.

Încorporează rondelele de orez mărunțite.

Transferă compoziția într-o tavă mică, nivelează și adaugă ciocolata topită și fulgii de sare.

Lasă la congelator 30 de minute, apoi taie.

Biscuiți cu ovăz

Ingrediente (7 biscuiți):
* 100 g fulgi de ovăz
* 170 g banane
* 12 g semințe de chia
* 20 g nuci mărunțite
* 35 g sirop de arțar
* 35 g unt de arahide
* 1/2 linguriță praf de copt
* 1/2 linguriță scorțișoară
* 1/2 linguriță sare

Mod de preparare:

Pasează bananele și amestecă-le cu siropul și untul de arahide.

Adaugă restul ingredientelor și omogenizează. Lasă 10 minute.

Formează biscuiții și coace la 180°C aproximativ 25–30 de minute.

Înlocuiri:
* sirop de arțar → agave sau miere
* nuci → migdale, caju, pecan
* chia → semințe de cânepă sau se pot omite

Budincă de chia în două variante

Varianta 1

* 25 g semințe de chia
* 140 g lapte de ovăz
* îndulcitor caramel sau 1 linguriță miere
* 1/2 banană
* 1 linguriță unt de arahide
* 4 alune de pădure

Varianta 2

* 20 g semințe de chia
* 20 g fulgi de ovăz
* 150 g lapte de ovăz
* îndulcitor cocos sau 1 linguriță miere
* mango
* chipsuri de cocos
* migdale mărunțite

Mod de preparare:
Amestecă ingredientele de bază și lasă la frigider câteva ore sau peste noapte. Amestecă după primele minute pentru o textură uniformă. Adaugă toppingurile înainte de servire.

Aceste variante sunt ușor de integrat într-un regim echilibrat. Ingredientele oferă sațietate, iar dulceața vine în mare parte din fructe sau îndulcitori simpli.

VEZI și: Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș

VEZI ȘI: Orez de post pufos și aromat: rețeta Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș

Iți recomandăm
Florin Salam face dezvăluiri fără precedent, în direct. „Regele manelelor” dă cărțile pe față la Dan Capatos Show
Știri exclusiv
Florin Salam face dezvăluiri fără precedent, în direct. „Regele manelelor” dă cărțile pe față la Dan Capatos Show
Andreea Popescu, Jador și Celia, divorțații anului! Celebrul astrolog explică valul despărțirilor din showbiz + Care sunt zodiile vizate
Știri exclusiv
Andreea Popescu, Jador și Celia, divorțații anului! Celebrul astrolog explică valul despărțirilor din showbiz + Care sunt zodiile…
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie...
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui....
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda liderilor europeni / Italia și Danemarca avertizează asupra riscului unei crize a migrației / Orban: Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană”
Mediafax
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Click.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se...
