Acasă » Știri exclusiv » Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar

Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar

De: Keva Iosif 07/05/2026 | 22:30
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar

Scandalul care fierbe de ani buni între grei muzicii lăutărești s-a mutat din online direct în instanță și pare că ajunge la final! Recent, Viorica și Ioniță de la Clejani au obținut o decizie importantă într-un conflict mai vechi cu impresarul Dan Bursuc, după o perioadă tensionată marcată de schimburi de replici pe Tiktok.

Deși conflictul dintre ei a pornit în urmă cu vreo cinci ani și părea că arde mocnit, Fulgy a fost cel care a pus recent paie pe foc cu acuzații  la adresa lui Dan Bursuc. El a sugerat că impresarul ar fi avut un comportament nepotrivit, în trecut, față de sora lui, Margherita.

Afirmațiile au explodat imediat pe Tiktok și au urmat live-uri făcute de ambele părți, cu versiuni diferite. Clejanii au mers mai departe însă și au cerut instanței să-l oblige pe Dan Bursuc să oprească postările la adresa familiei sale.

În motivare, Clejanii au mai susținut că Bursuc a difuzat în mod repetat, prin intermediul platformei TikTok, transmisiuni live și materiale video în care a formulat afirmații grave.

În dosar se menționează faptul că Ioniță de la Clejani ar fi ajuns chiar de mai multe ori la camera de gardă pe fondul stresului.

”Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”.

Dan Bursuc: ”A fost o glumă”

Instanța a pus pauză acestui conflict și i-a impus o restricție lui Dan Bursuc, printr-o ordonanță președințială. Trebuie să șteargă, de urgență, o parte dintre postările care i-au vizat pe Clejani și să oprească orice noi ieșiri publice cu tentă defăimătoare la adresa lor, până la finalul procesului.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Manole Viorica şi Manole Ionel, în contradictoriu cu pârâtul Paraschiv Daniel. Obligă pârâtul la înlăturarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a postărilor ce fac obiectul cererii de chemare în judecată şi care au fost depuse la dosar pe suport informatic – stick. Obligă pârâtul la încetarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a desfăşurării de acţiuni defăimătoare la adresa reclamanţilor, prin intermediul reţelelor online de socializare sau prin alte mijloace, de natura celor pentru care s-a dispus înlăturarea postărilor efectuate. Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată astăzi, 06.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.

Contactat de CANCAN.RO, Dan Bursuc ne-a declarat: ”Mi-a spus avocatul să nu mai fac caterincă. A fost o glumă, o sa sterg ce s-a cerut”.

NU RATA: Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere

Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce Fulgy a fost ridicat de mascați și internat la Obregia: ”Ne cerem scuze oamenilor pe care i-a amenințat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este românul care a intrat în război cu Donald Trump! Miza uriașă a scandalului: ”Am fost filmat cu camera ascunsă, iar apoi m-au închis abuziv!”
Știri exclusiv
Cine este românul care a intrat în război cu Donald Trump! Miza uriașă a scandalului: ”Am fost filmat…
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i vândă bunurile pe ascuns, deși partajul nu e gata
Exclusiv
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i vândă bunurile pe ascuns, deși…
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această ...
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, ...
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile ...
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Vezi toate știrile