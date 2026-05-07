Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar

Scandalul care fierbe de ani buni între grei muzicii lăutărești s-a mutat din online direct în instanță și pare că ajunge la final! Recent, Viorica și Ioniță de la Clejani au obținut o decizie importantă într-un conflict mai vechi cu impresarul Dan Bursuc, după o perioadă tensionată marcată de schimburi de replici pe Tiktok.

Deși conflictul dintre ei a pornit în urmă cu vreo cinci ani și părea că arde mocnit, Fulgy a fost cel care a pus recent paie pe foc cu acuzații la adresa lui Dan Bursuc. El a sugerat că impresarul ar fi avut un comportament nepotrivit, în trecut, față de sora lui, Margherita.

Afirmațiile au explodat imediat pe Tiktok și au urmat live-uri făcute de ambele părți, cu versiuni diferite. Clejanii au mers mai departe însă și au cerut instanței să-l oblige pe Dan Bursuc să oprească postările la adresa familiei sale.

În motivare, Clejanii au mai susținut că Bursuc a difuzat în mod repetat, prin intermediul platformei TikTok, transmisiuni live și materiale video în care a formulat afirmații grave.

În dosar se menționează faptul că Ioniță de la Clejani ar fi ajuns chiar de mai multe ori la camera de gardă pe fondul stresului.

”Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”.

Dan Bursuc: ”A fost o glumă”

Instanța a pus pauză acestui conflict și i-a impus o restricție lui Dan Bursuc, printr-o ordonanță președințială. Trebuie să șteargă, de urgență, o parte dintre postările care i-au vizat pe Clejani și să oprească orice noi ieșiri publice cu tentă defăimătoare la adresa lor, până la finalul procesului.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Manole Viorica şi Manole Ionel, în contradictoriu cu pârâtul Paraschiv Daniel. Obligă pârâtul la înlăturarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a postărilor ce fac obiectul cererii de chemare în judecată şi care au fost depuse la dosar pe suport informatic – stick. Obligă pârâtul la încetarea, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.13618/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, a desfăşurării de acţiuni defăimătoare la adresa reclamanţilor, prin intermediul reţelelor online de socializare sau prin alte mijloace, de natura celor pentru care s-a dispus înlăturarea postărilor efectuate. Cu apel, în termen de 5 zile de la pronunţare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată astăzi, 06.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.

Contactat de CANCAN.RO, Dan Bursuc ne-a declarat: ”Mi-a spus avocatul să nu mai fac caterincă. A fost o glumă, o sa sterg ce s-a cerut”.

