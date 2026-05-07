Cine este românul care a intrat în război cu Donald Trump! Miza uriașă a scandalului: ”Am fost filmat cu camera ascunsă, iar apoi m-au închis abuziv!”

Ce părea la început doar o idee de marketing „cu priză” pentru un burger devenit viral s-a transformat într-un scandal care l-a pus pe un fost concurent MasterChef față în față cu imperiul lui Donald Trump! Tudor Aposteanu, tânărul antreprenor care a lansat în București restaurantul „Trump Burgers”, s-a trezit peste noapte într-un proces cu o companie americană ce administrează mărcile comerciale ale președintelui Statelor Unite. Povestea, absolut unică, s-a transformat într-un coșmar pentru el: notificări venite din America, pagini închise fără avertisment, agenți care îl filmau cu camera ascunsă și pierderi de zeci de mii de euro! CANCAN.RO are detalii și mărturii în exclusivitate despre acest caz.

Pe Tudor Aposteanu îl știe toată lumea nu doar de la Masterchef, ci și pentru că este un adevărat ”rege al burgerilor”, mai ales pentru combinațiile sale spectaculoase. Acesta s-a trezit, peste noapte, într-un conflict uriaș, dacă vă vine să credeți… cu imperiul lui Donald Trump!

Omul din spatele restaurantului „Trump Burgers” din București, povestește cum afacerea lui, construită de la zero, a dispărut efectiv după ce compania americană care administrează mărcile TRUMP l-a ”executat” peste noapte.

Totul a început după ce Tudor Aposteanu și fostul său asociat au decis să transforme un burger foarte popular din meniu într-un brand de sine stătător. „Trump Burger” exista încă din 2015 în meniul lor, iar succesul produsului i-a făcut să meargă mai departe și să boteze întreg restaurantul „Trump Burger”. Au înregistrat domeniul trumpburgers.ro, au depus cerere la OSIM și au început promovarea în online…

Doar că, la scurt timp, au primit o notificare neașteptată din partea DTTM Operations LLC, compania americană care administrează mărcile TRUMP la nivel internațional și care este asociată business-urilor familiei lui Donald Trump.

Americanii au susținut în instanță (printr-o ordonanţă preşedinţială înregistrată la Tribunalul București) că numele „Trump Burgers” afectează imaginea brandului de lux construit în jurul numelui Trump și că publicul ar putea asocia fast-food-ul din București cu afacerile oficiale ale familiei fostului președinte american.

Mai exact, avocații companiei au invocat faptul că mărcile TRUMP sunt protejate în Uniunea Europeană pentru servicii din zona restaurantelor, hotelurilor și ospitalității și au cerut interzicerea folosirii denumirii atât pe restaurant, cât și online, pe site, rețele sociale și aplicații de livrare.

”În motivare, reclamanta DTTM Operations LLC a arătat că a formulat cerere de ordonanță președințială în temeiul art. 979 C.proc.civ., solicitând măsuri provizorii pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii de renume TRUMP. Aceasta a susținut că îndeplinește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 978 C.proc.civ., respectiv existența unei încălcări credibile a drepturilor de proprietate intelectuală și pericolul ca acțiunea să cauzeze un prejudiciu greu de reparat. A învederat că deține drepturi anterioare constând în mărci înregistrate și într-o marcă de renume TRUMP, protejată pentru servicii de ospitalitate, inclusiv restaurante, hoteluri și terenuri de golf”, au precizat avocații companiei lui Trump.

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Tudor Apostoleanu, care ne-a explicat, așa cum a făcut și în fața judecătorilor, faptul că nu a făcut nimic „pe ascuns”! Pentru acest brand a urmat pașii firești și legali: a depus cerere la OSIM, și-a înregistrat domeniul, a avut propriul logo și propriul concept și spune că nimeni nu i-a interzis inițial să funcționeze.

Cu toate acestea, la doar două luni după lansare, afacerea lui a dispărut din online ca și cum nu a existat vreodată. Și vorbim de pagini cu mii de abonați. Tudor Aposteanu spune că întreaga experiență a fost un adevărat șoc.

„Ne-am trezit într-o lună cu notificare de la compania lui Trump. Mi s-a părut extrem de ciudat că ne obligau să renunțăm la site și la marcă. Nu am folosit logo-ul lor, era logo-ul nostru”, ne-a povestit antreprenorul.

Restaurantul sub lupă: vizite suspecte și filmări care au ajuns în dosar

Mai mult, Tudor spune că a avut senzația că restaurantul era monitorizat constant, înainte de a fi închis, și că mai mulți americani veneau special pentru a documenta activitatea localului și îl filmau pe ascuns.

„În proces au fost depuse filmări din restaurantul meu, de la americanii care se dădeau drept clienți. Cred că a fost o adevărată operațiune! Unii veneau de la bazele americane din București, așa îmi spuneau, că au găsit pe internet restaurantul. Mâncau, dar făceau și poze”, susține antreprenorul.

În ciuda acestui scandal fără precedent, Tudor Aposteanu spune că nu a încercat niciodată să profite de imaginea lui Donald Trump și că întreaga afacere a pornit pur și simplu de la numele unui burger extrem de vândut, cât și de la simpatia pe care a avut-o pentru președintele Statelor Unite. Plus de asta, nu era singurul burger făcut de el care purta denumiri ale unor personaje sau locuri celebre din America. Mai mult decât atât, spune că a colaborat inclusiv cu Ambasada Statelor Unite pe partea de catering.

„La cât am avut de pierdut, îmi pare rău că nu i-am spus Tudor Burger de la început. Burgerul Trump era cel mai vândut produs din meniu. Venea lumea special pentru el”, mărturisește acesta.

Deși a pierdut bani foarte mulți și inclusiv toate site-urile care îi promovau burgerii, Tudor afirmă că a fost de bună credință și schimbat denumirea afacerii în „TRUE Burgers”, în speranța că va scăpa de probleme.

Răspunsul companiei lui Trump a fost însă de-a dreptul halucinant: ”Au spus că inclusiv TRUE face referire, de fapt, la numele președintelui Statelor Unite. Nu mi-a venit să cred! Mi-au trimis capturi de pe Wikipedia ca să citesc cine este Donald Trump!!”.

În paralel cu acest proces, antreprenorul afirmă că toată presiunea și ștergerea abuzivă a paginilor din online au dus la destrămarea afacerii.

„Am vândut locația și am ieșit din business. Am rămas doar cu Tudor Burger. Trump Burgers a existat efectiv două luni. În luna ianuarie nu s-a mai regăsit pe internet, Instagram și alte pagini, nici macar pe GPS! Dacă puneam adresa să ajung la restaurant nu o mai găsea. Ca și cum nu a existat vreodată această afacere”, a declarat acesta.

Procesul nu este finalizat, dosarul fiind încă în faza de analiză pe fond. În etapa inițială, instanța a dispus o măsură provizorie prin care a interzis utilizarea denumirilor TRUMP și TRUMP BURGERS de către societatea GVTA GOURMAT SRL, în care Tudor a fost implicat.

Decizia vizează exclusiv perioada până la soluționarea definitivă a litigiului și se aplică atât în privința restaurantului din București, cât și în mediul online. În esență, vorbim despre o măsură temporară, iar drepturile și eventualele consecințe finale urmează să fie stabilite de instanță în cadrul procesului de fond.

