Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei

Rihanna și ASAP Rocky sunt din nou în centrul atenției după ce pe internet au apărut zvonuri potrivit cărora atmosfera dintre cei doi ar fi fost tensionată după Gala Met.

Mai multe clipuri devenite virale pe rețelele sociale au alimentat speculațiile că cei doi ar fi avut o ceartă în culisele evenimentului.

Totul a pornit de la un videoclip publicat online în care rapperul apare discutând cu creatoarea de modă Giovanna Battaglia Engelbert, în timp ce Rihanna oferă un interviu la câțiva pași distanță. La un moment dat, artista îl privește pe Rocky cu o expresie considerată de internauți drept „rece” sau „deranjată”. Ulterior, un alt clip filmat într-o dubă după eveniment i-a surprins pe cei doi stând la distanță și având o conversație aparent tensionată, scrie Cosmopolitan.

Internetul a reacționat imediat, iar pe platforma X au apărut mii de comentarii care sugerau că Rihanna ar fi fost ignorată de partenerul ei sau geloasă pe atenția pe care acesta i-o acorda designerului italian. Clipurile au strâns milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Tensiuni între Rihanna și ASAP Rocky?

Potrivit unor imagini publicate de TMZ, cei doi au fost filmați într-un autobuz după eveniment, părând vizibil obosiți și ușor tensionați. Atmosfera contrastantă cu energia afișată în timpul galei a alimentat rapid speculațiile despre o posibilă problemă în relația lor. În clip, artista afișează un zâmbet discret, în timp ce limbajul corporal al ambilor sugerează mai degrabă epuizare decât entuziasm.

Contextul însă pare mai puțin dramatic decât ar putea sugera imaginile. Surse citate de publicație susțin că, pe parcursul serii, cei doi s-au simțit bine și nu au existat semne de conflict. „Au fost complet în regulă și s-au distrat”, a declarat un martor prezent la eveniment.

De altfel, Met Gala este recunoscută pentru programul său solicitant, care include ore întregi de pregătire, apariții publice și petreceri exclusiviste până târziu în noapte. Nu este neobișnuit ca vedetele să pară epuizate la finalul unui astfel de eveniment, scrie sursa citată.

