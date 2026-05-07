Acasă » Exclusiv » Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1

Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1

De: Maria Iancu 07/05/2026 | 22:15
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1

Tensiunile au explodat la Chefi la cuțite, iar ceea ce s-a văzut la TV ar fi fost doar o mică parte din scandalul real! O concurentă a decis să părăsească show-ul de la Antena 1 după un moment extrem de tensionat petrecut, spun sursele CANCAN.RO, chiar în spatele camerelor. Totul ar fi pornit de la o serie de reacții ale lui Chef Richard care au deranjat-o profund pe concurentă. Mai multe detalii în rândurile de mai jos.

În ediția difuzată pe 4 mai, telespectatorii au observat că Ionela Românianu a avut un schimb tensionat de replici cu Chef Richard, însă, potrivit surselor CANCAN.RO, adevăratul scandal s-ar fi consumat în culise.

„Vreau să fumez. Am nervi. Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard și simt că nu este locul meu aici”, a fost reacția neașteptată a Ionelei Românianu, în platoul emisiunii Chefi la cuțite.

Ce s-a întâmplat în culisele emisiunii Chefi la cuțite, de fapt

Atmosfera s-ar fi încins serios în timpul filmărilor, iar într-un moment de maximă tensiune, celebrul chef ar fi ridicat tonul la concurentă. De altfel, cei de acasă văd doar o parte din presiunea uriașă care se simte pe platourile de la Chefi la cuțite. Emoțiile concurenților sunt la cote maxime, probele sunt contra cronometru, iar chefii își doresc cu orice preț să câștige fiecare battle. În astfel de momente tensionate, nervii ajung la limită, iar replicile acide sau reacțiile impulsive nu întârzie să apară. Exact asta s-ar fi întâmplat și acum, iar gestul lui Chef Richard ar fi fost picătura care a umplut paharul pentru concurentă, care nu ar mai fi suportat presiunea și ar fi decis să ia o măsură radicală.

Fără să stea prea mult pe gânduri, concurenta ar fi mers direct la producători și le-ar fi spus clar că vrea să plece acasă. Surpriza? Deși contractele din astfel de show-uri sunt extrem de stricte, iar clauzele pentru abandon pot ajunge și la sume amețitoare, sursele noastre spun că producătorii au decis să nu mai țină cont și au lăsat-o să plece.

Mai mult decât atât, concurenta nu s-ar fi lăsat intimidată nici de clauza de aproximativ 50.000 de euro pe care ar fi riscat să o plătească în cazul nerespectării contractului. Și-a făcut bagajele și a plecat, lăsând în urmă un moment care, spun cei din culise, a agitat serios spiritele pe platourile de filmare.

Cum a reacționat chef Richard, după ce episodul a fost difuzat pe TV

La scurt timp după ediția care a stârnit valuri în rândul telespectatorilor, Chef Richard a avut și o primă reacție în mediul online. Deși în episodul respectiv a pierdut doi oameni, bucatarul se simte în continuare încrezător în parcurusul său în competiție.

Ce episod aseară! Uite, eu de-abia mi-am tuns barba, mi-am făcut părul (…) Câteodată, niște persoane e mai bine să le pierzi decât să stea prea mult acolo. Chiar am rămas și eu destul de… nu știu cum (…) Dar ce episod aseară! Incredibil! Frumos, a transmis el pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Ionela Românianu, prima reacție după ce a abandonat competiția Chefi la Cuțite. Care a fost motivul, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rareș Cojoc, declarații în premieră despre divorțul de Andreea Popescu și apropierea de Andreea Matei: „Nu mi-am părăsit familia”
Exclusiv
Rareș Cojoc, declarații în premieră despre divorțul de Andreea Popescu și apropierea de Andreea Matei: „Nu mi-am părăsit…
Partenera de dans a lui Rareș Cojoc n-a ”iertat-o” pe Andreea Popescu. Părinții campionului mondial i-au dat „binecuvântarea” Andreei Matei
Exclusiv
Partenera de dans a lui Rareș Cojoc n-a ”iertat-o” pe Andreea Popescu. Părinții campionului mondial i-au dat „binecuvântarea”…
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această ...
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, ...
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Vezi toate știrile