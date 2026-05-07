Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1

Tensiunile au explodat la Chefi la cuțite, iar ceea ce s-a văzut la TV ar fi fost doar o mică parte din scandalul real! O concurentă a decis să părăsească show-ul de la Antena 1 după un moment extrem de tensionat petrecut, spun sursele CANCAN.RO, chiar în spatele camerelor. Totul ar fi pornit de la o serie de reacții ale lui Chef Richard care au deranjat-o profund pe concurentă. Mai multe detalii în rândurile de mai jos.

În ediția difuzată pe 4 mai, telespectatorii au observat că Ionela Românianu a avut un schimb tensionat de replici cu Chef Richard, însă, potrivit surselor CANCAN.RO, adevăratul scandal s-ar fi consumat în culise.

„Vreau să fumez. Am nervi. Am declarat public că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Chef Richard și simt că nu este locul meu aici”, a fost reacția neașteptată a Ionelei Românianu, în platoul emisiunii Chefi la cuțite.

Ce s-a întâmplat în culisele emisiunii Chefi la cuțite, de fapt

Atmosfera s-ar fi încins serios în timpul filmărilor, iar într-un moment de maximă tensiune, celebrul chef ar fi ridicat tonul la concurentă. De altfel, cei de acasă văd doar o parte din presiunea uriașă care se simte pe platourile de la Chefi la cuțite. Emoțiile concurenților sunt la cote maxime, probele sunt contra cronometru, iar chefii își doresc cu orice preț să câștige fiecare battle. În astfel de momente tensionate, nervii ajung la limită, iar replicile acide sau reacțiile impulsive nu întârzie să apară. Exact asta s-ar fi întâmplat și acum, iar gestul lui Chef Richard ar fi fost picătura care a umplut paharul pentru concurentă, care nu ar mai fi suportat presiunea și ar fi decis să ia o măsură radicală.

Fără să stea prea mult pe gânduri, concurenta ar fi mers direct la producători și le-ar fi spus clar că vrea să plece acasă. Surpriza? Deși contractele din astfel de show-uri sunt extrem de stricte, iar clauzele pentru abandon pot ajunge și la sume amețitoare, sursele noastre spun că producătorii au decis să nu mai țină cont și au lăsat-o să plece.

Mai mult decât atât, concurenta nu s-ar fi lăsat intimidată nici de clauza de aproximativ 50.000 de euro pe care ar fi riscat să o plătească în cazul nerespectării contractului. Și-a făcut bagajele și a plecat, lăsând în urmă un moment care, spun cei din culise, a agitat serios spiritele pe platourile de filmare.

Cum a reacționat chef Richard, după ce episodul a fost difuzat pe TV

La scurt timp după ediția care a stârnit valuri în rândul telespectatorilor, Chef Richard a avut și o primă reacție în mediul online. Deși în episodul respectiv a pierdut doi oameni, bucatarul se simte în continuare încrezător în parcurusul său în competiție.

Ce episod aseară! Uite, eu de-abia mi-am tuns barba, mi-am făcut părul (…) Câteodată, niște persoane e mai bine să le pierzi decât să stea prea mult acolo. Chiar am rămas și eu destul de… nu știu cum (…) Dar ce episod aseară! Incredibil! Frumos, a transmis el pe rețelele de socializare.

