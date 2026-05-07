Rareș Cojoc, declarații în premieră despre divorțul de Andreea Popescu și apropierea de Andreea Matei: „Nu mi-am părăsit familia”

Rareș Cojoc vorbește pentru prima dată despre divorțul de Andreea Popescu, într-un interviu pentru ProSport. Dansatorul s-a destăinuit și a recunoscut că a fost nevoit să apeleze la un terapeut pentru a putea depăși momentele dificile prin care a trecut. Cu toate că s-au spus multe, iar fosta lui soție a fost cea care a călcat strâmb, campionul recunoaște că are și el să-și reproșeze unele lucruri. În plus, a vorbit și despre relația cu partenera lui de dans, Andreea Matei. A reușit să-și păstreze motivația, iar cea care l-a susținut și l-a ajutat a fost chiar jumătatea lui de pe ringul de dans.

Până acum, Rareș Cojoc a ales să păstreze liniștea și a ales discreția, tocmai pentru că a fost extrem de afectat de întreaga situație cu fosta lui soție, Andreea Popescu. A găsit un sprijin în partenera lui de dans, iar acum trece printr-un proces de vindecare. Rareș Cojoc și Andreea Matei formează o pereche de succes de mai bine de 10 ani, iar chimia dintre ei nu poate fi negată de nimeni. Tocmai de aceea au reușit să devină campioni mondiali. Dacă nu ar fi existat o compatibilitate perfectă, așa cum chiar dansatorul confirmă, lucrurile nu ar fi mers ca pe roate atât de mult timp între cei doi. Au învățat să se cunoască până la cel mai mic detaliu și să facă în așa fel ca lucrurile să funcționeze ca o simbioză ce nu are nevoie de prea multe cuvinte.

Cu toate că au existat tot felul de speculații referitoare la natura relației lor, cei doi au reușit să rămână puternici, iar Andreea Matei recunoaște că Rareș Cojoc este unul dintre cei mai puternici bărbați pe care îi cunoaște.

Rareș Cojoc: „Nu mi-am părăsit familia”

Reporter: Cum ești acum? Cu noua viață, pentru că s-a schimbat.

Rareș Cojoc: S-a schimbat toată dinamica vieții, e foarte greu.

Reporter: Ce este cel mai greu?

Rareș Cojoc: Singurătatea. Momentele când nu sunt cu copii. Pentru mine e dificil, e o perioadă de adaptare, de tranziție,de vindecare, pe care trebuie să o trec. Trebuie să stau cu emoțiile mele, pentru că emoțiile au rol adaptiv, dacă nu fugi de ele, corpul se adaptează, dacă fugim de ele, mereu ne răscolesc și ne urmăresc. Asta trebuie să fac, să iau viața ca atare.

Reporter: Ai un psihic puternic? Din ce îți găsești resursele în momentul ăsta?

Rareș Cojoc: Foarte puternic. Din pasiune, din bucuria pe care o iau de la copii. Performând în continuare, la acest nivel, îmi țin foarte mult mintea ocupată, timpul de reflectare e ceva mai scurt și asta mă ajută, ă am niște obiective foarte clare. Nu îți acorzi acel moment de slăbiciune, toate aceste aspecte te întăresc.

Reporter: Ai reușit să înțelegi cum s-a ajuns în acest punct? Ai ceva să-ți reproșezi?

Rareș Cojoc: Da, cred că am reușit. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partner, e o cuplă comună. Traversez o perioadă de tranziție și deocamdată trebuie să gestionez multe aspecte din viața mea.

Reporter: Lucrezi la asta? Mergi la un terapeut?

Rareș Cojoc: Sigur că da. Avem la dans pe cineva cu care lucrăm și l-am abordat și pentru această problemă prin care am trecut, pentru că e viața mea și viața îți afectează performanța. Trebuie să lucrez mult la mine. Îmi doresc să fiu un tată dedicat, prezent în viața copiilor mei, probabil voi dansa. Îmi doresc multă liniște și echilibru.

Reporter: Divorțul a fost mediatizat, te-a deranjat că s-a vorbit despre înșelat?

Rareș Cojoc: M-a deranjat, pentru că mi s-au afdus niște acuze care nu erau fondate. Eu știu cum am fost ca și om. Atunci începi să primești bullying pe rețelele de socializare. Toată lumea își dădea cu părerea, că am plecat cu alta să dansez în lumea largă. Nu mi-am părăsit familia. Au fost niște lucruri nefondate.

Reporter: Andreea a fost afectată? Mulți o arătau cu degetul.

Rareș Cojoc: Probabil că a deranjat-o, mai mult ca sigur.

Reporter: Decizia a venit de comun acord?

Rareș Cojoc: Mi-e greu să spun, încă doare. Păstrăm legătura de dragul copiilor.

Reporter: Nu au dispărut resentimentele?

Rareș Cojoc: E foarte greu, e o ruptură în viața noastră. Dar eu voi fi mereu tatăl copiilor, ea va fi mama lor.

Reporter: Copiii au înțeles?

Rareș Cojoc: Nu prea, sunt prea mici și e devreme să înțeleagă.

Rareș Cojoc: „Ne potrivim foarte bine”

Rareș Cojoc: Eu cu Andreea ne-am întâlnit în sala de dans și la începutam vrut doar să dansăm împreună, eu aveam o perioadă în care renunțasem la cariera mea și ne-am dat seama că ne potrivim foarte bine. Ea și din punct de vedere fizic e asemănătoare cu fosta mea parteneră din Polonia. Sunt foarte multe avantaje datorită faptului că locuiește în România.

Reporter: Practic ați crescut împreună, e ca o soră mai mică, am putea spune așa? La un moment dat ai și antrenat-o?

Rareș Cojoc: Da, eu sunt născut în 1989, ea în 1996, e o diferență de 7 ani între noi. Când m-am mutat în București am început să predau la un club, iar ea mi-a fost una dintre eleve. Acum ne completăm, eu mereu o întreb ce simte, ea mă întreabă ce simt, pentru că sunt două corpuri care trebuie să danseze în perfectă armonie, împreună. Ne bazăm pe ce simte celălalt partener.

Reporter: Dansați împreună de peste 10 ani, cum ați ales? Cine pe cine? Cine v-a adus împreună?

Andreea Matei: Ne-am întâlnit în sală, amândoi făcusem o pauză și am zis să ne antrenăm de câteva ori, să ne menținem în formă. Acele câteva ore au devenit mai multe, o oră a devenit două și tot așa, apoi am zis să încercăm și am rămas împreună.

Reporter: A fost o chimie perfectă, din toate punctele de vedere?

Andreea Matei: Da, suntem destul de compatibili, există și o chimie, pentru că este foarte importantă chimia între parteneri și sunt multe alte lucruri care trebuie să se alinieze pentru ca o pereche să poată funcționa, mai ales pe termen atât de lung.

Reporter: Cine conduce această echipă?

Andreea Matei: Nu cred că există un șef al echipei, deciziile le luăm împreună, avem o comunicare deschisă. Nu ne certăm des, comparativ cu alte perechi, dar când ne certăm, ne certăm bine. Se întâmplă să avem o stare proastă și să nu ne tolerăm deloc.

Andreea Matei: „E ușor de interpretat orice”

Reporter: A fost greu pentru tine, în momentul în care el era căsătorit, să nu se interpreteze lucrurile?

Andreea Matei: Da, pentru că e ușor de interpretat orice. Și dacă încerci să controlezi lucrurile și crezi că e corect, poate să vină cineva care să întoarcă totul.

Reporter: Rareș trece printr-o perioadă dificilă, cum îl simți?

Andreea Matei: Nu a fost ușor, mai ales la început, am încercat să-i fiu alături, să-l înțeleg, acum e din ce în ce mai bine și din fericire a știut să gestioneze această situație, a încercat să se conecteze mult mai mult cu ce înnseamnă dansul, să se refugieze în dans.

Reporter: E un bărbat puternic?

Andreea Matei: Foarte puternic, una dintre cele mai puternice persoane pe care eu le cunosc.

Reporter: Ce calități și ce defecte ai găsit la el?

Andreea Matei: Este foarte determinat, ambițios, e un tată foarte dedicat, eu foarte rar am văzut tatți atât de implicați în creșterea copiilor. Iar ca și defecte, este perfecționist și câteodată poate fi demoralizator.

