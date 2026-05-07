Angajații din privat ar putea primi vouchere de vacanță. Propunerea care poate schimba regulile

De: Irina Vlad 07/05/2026 | 18:18
Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) cer ca actualul sistem al voucherelor de vacanță să nu mai fie opționale în cazul angajaților care lucrează la firmele private din România, spre deosebire de sectorul public. 

În acest an, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar acordarea lor pentru salariații din mediul privat rămâne încă o opțiune pentru angajatori. În funcție de bugetul firmelor și de politicile interne, firmele private pot alege să ofere vouchere de vacanță, însă nu sunt obligate prin lege.

Vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul privat

Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) continuă negocierile pentru extinderea acestui sistem la scară mai largă inclusiv în sectorul privat. Acordarea voucherelor de vacanță și în sistemul privat ar putea reprezenta o măsură benefică atât pentru economie, cât și pentru dezvoltarea turismului intern, în creșterea gradului de ocupare al unităților hoteliere și reducerea economiei informale. Cu alte cuvinte, fără aceste vouchere, o parte din bani s-ar putea cheltui „la negru” sau în afara țării.

„În contextul numeroaselor interpretări apărute în spațiul public privind actualul sistem al voucherelor de vacanță, ANAT subliniază încă o dată că, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații NU sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a beneficia de acestea. De asemenea, nu este nevoie nici de declarația pe proprie răspundere, care ”frâna” cam cu 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță”, transmite ANAT.

De asemenea, reprezentanții ANAT subliniază importanța prelungirii, prin lege, a acordării voucherelor de vacanță pentru încă 5 ani, acesta fiind principalul și singurul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea acestuia „la alb”. În același timp, voucherele de vacanță au venit în sprijinul angajaților cu venituri mici care au avut acces la vacanțe în propria țară.

„Este necesară și vitală prelungirea, prin lege, a acordării voucherelor de vacanță pentru încă cinci ani. Voucherele de vacanță au reprezentat, în ultimii ani, principalul și practic singurul instrument care a susținut investițiile în turismul intern și dezvoltarea turismului «la alb», contribuind la intrarea în legalitate a numeroase vile, pensiuni și alte structuri similare. În același timp, acest sistem a avut și un important rol social.

Foarte mulți angajați cu venituri mici au reușit, datorită voucherelor de vacanță, să plece în concediu în România pentru prima dată sau după foarte mulți ani. Vorbim despre un mecanism care sprijină economia, susține locurile de muncă și oferă românilor acces la vacanțe în propria țară. Din aceste motive, considerăm că voucherele de vacanță trebuie menținute, dezvoltate și extinse inclusiv către mediul privat”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

