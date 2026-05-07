Ploi torențiale și vijelii în România, în următoarele zile. Avertismentul transmis de șefa ANM, Elena Mateescu

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Urmează perioade de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii.

Joi, 7 mai, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius la nivel național, menținându-se tendința de vreme neobișnuit de caldă pentru începutul lunii mai. Odată cu încălzirea bruscă, experții ANM atrag atenția asupra unor fenomene specifice instabilității atmosferice, în special în zonele montane.

„Astăzi vom avea o vreme caldă în continuare, cu valori de 20 până la 29 de grade Celsius, dar valori mai coborâte în zonele din jumătatea vestică, acolo unde și fenomenele de instabilitate vor fi prezente, cu maxime până la 22 de grade, în timp ce în sud vom avea temperaturi de peste 25 până la 28 de grade Celsius”, a spus directorul ANM.

Prognoza ANM: Revin ploile în România

După câteva zile cu temperaturi de aproape 30 de grade Celsius în toată țara, vremea se schimbă radical. Ploile revin în majoritatea regiunilor din țară începând de joi noapte, iar de vineri, 8 mai, instabilitatea se va extinde în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate intensificări ale vântului și căderi de grindină.

„Astăzi, în partea de vest, centru-nord a țării, începând de la noapte și pe parcursul după-amiezii, în zona de munte, punctiform putem să avem cantități de 15-20 l/mp, aversele să fie însoțite de descărcări electrice, izolat căderi de grindină și nu în ultimul rând și intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h, iar la munte viteze mai mari de 50 km/h”, a explicat Elena Mateescu.

Începând de vineri, 8 mai, până duminică, fenomenele de instabilitate se vor manifesta în zona de vest, în timp ce în sud valorile termice vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius până la finalul săptămânii. În Capitală, maximele vor ajunge la 26-29 de grade Celsius.

De mâine până duminică, contăm pe o vreme mai caldă, cu temperaturi între 23 și 32 de grade. Este posibil ca în vest, acolo unde fenomenele de instabilitate își vor face apariția încă de mâine, valorile termice să fie mai scăzute comparativ cu azi. În timp ce în sud, inclusiv în Capitală, maximele vor ajunge la 26–29 de grade. Totuși, și în partea de sud este posibil ca intervalul termic să coboare spre valori cuprinse între 17 și 25 de grade până la finalul săptămânii”, a declarat Elena Mateescu

