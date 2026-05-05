Temperaturi neobișnuite până la 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Vremea din luna mai aduce un tablou ușor atipic față de ceea ce ne-am obișnuit în mod obișnuit pentru această perioadă. Pe măsură ce primăvara se apropie de final, temperaturile tind să urce peste valorile normale în majoritatea regiunilor țării, conturând o atmosferă mai degrabă specifică începutului de vară decât ultimei luni de primăvară.

Pe parcursul întregii luni, se remarcă o tendință constantă de încălzire, cu valori termice care depășesc mediile climatologice specifice. Acest lucru se va resimți în aproape toate zonele, de la câmpie până la regiunile mai înalte, contribuind la o perioadă în care zilele calde vor fi mai frecvente decât în mod obișnuit.

Temperaturi neobișnuite până la 1 iunie

În prima săptămână analizată, intervalul 4 – 11 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Regiunile din vest, nord și centru vor resimți cel mai clar această abatere, unde aerul cald se va instala mai pregnant. În același timp, ploile vor fi mai puține decât în mod normal, ceea ce va accentua senzația de vreme stabilă și predominant frumoasă.

În perioada 11 – 18 mai, caracterul cald al vremii se menține, cu un accent mai vizibil în sud-vestul țării. Deși temperaturile rămân peste medie, regimul precipitațiilor devine mai variabil. În nord pot apărea cantități de apă mai ridicate decât de obicei, în timp ce sudul ar putea traversa un interval mai secetos. În restul teritoriului, ploile vor avea un comportament apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 18 – 25 mai continuă același tipar, cu temperaturi ușor peste cele caracteristice finalului de primăvară. Chiar dacă diferențele nu vor fi extreme, ele vor contribui la menținerea unei atmosfere generale calde. În zona centrală există posibilitatea unor episoade cu precipitații ceva mai abundente la nivel local, însă în celelalte regiuni valorile vor rămâne, în linii mari, în limitele obișnuite pentru acest interval.

Ultima parte a lunii, între 25 mai și 1 iunie, păstrează aceeași tendință de ușoară încălzire. Temperaturile vor continua să fie peste media perioadei în întreaga țară, fără variații bruște sau extreme. În ceea ce privește ploile, acestea vor avea un regim apropiat de normal, fără abateri semnificative, ceea ce sugerează un final de primăvară relativ echilibrat din punct de vedere al precipitațiilor.

