Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei

Cristi Chivu este unul dintre numele importante ale fotbalului românesc care a reușit să îmbine performanța sportivă cu educația. De-a lungul carierei, acesta nu s-a remarcat doar prin rezultatele obținute pe teren, ci și prin preocuparea pentru formarea sa academică.

În prezent, Chivu ocupă funcția de antrenor la Inter Milano, unde a reușit deja să își treacă în palmares un titlu important, confirmându-și valoarea și dincolo de cariera de jucător. Parcursul său arată o evoluție constantă, iar încă din tinerețe a demonstrat că nu neglijează educația, punând accent pe studii chiar și în perioadele aglomerate din viața de sportiv profesionist.

Ce facultate a făcut Cristi Chivu

Fostul căpitan al naționalei României a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara, unde s-a înscris în 2006. Studiile au fost finalizate în 2011, iar ulterior a susținut examenul de licență, obținând calificarea de profesor. Parcursul său universitar nu a fost unul liniar, fiind nevoit să își întrerupă temporar activitatea academică din cauza angajamentelor profesionale din străinătate.

Cu toate acestea, a revenit de fiecare dată pentru a-și susține examenele, respectând cerințele instituției. Facultatea a oferit o anumită flexibilitate, așa cum se întâmplă și în cazul altor sportivi de performanță, însă fără a face compromisuri.

În plan profesional, Cristi Chivu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând la cluburi importante precum AS Roma și Inter Milano, unde a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor. După retragere, și-a continuat drumul în fotbal ca antrenor, reușind performanțe notabile într-un timp relativ scurt.

A câștigat titlul la nivel de tineret cu echipa Primavera a clubului Inter, iar ulterior a ajuns să conducă echipa de seniori, bifând o performanță rară: titlul de campion atât ca jucător, cât și ca antrenor al aceluiași club. Această realizare îl plasează într-o categorie importantă în fotbalul italian și confirmă atât talentul, cât și viziunea sa profesională.

