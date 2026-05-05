Acasă » Știri » Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei

Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 11:14
Ce studii are, de fapt, Cristi Chivu. Puțini știau acest detaliu despre fostul căpitan al naționalei
Ce a studiat Cristi Chivu / Sursa foto: David Canales / Mediafax

Cristi Chivu este unul dintre numele importante ale fotbalului românesc care a reușit să îmbine performanța sportivă cu educația. De-a lungul carierei, acesta nu s-a remarcat doar prin rezultatele obținute pe teren, ci și prin preocuparea pentru formarea sa academică.

În prezent, Chivu ocupă funcția de antrenor la Inter Milano, unde a reușit deja să își treacă în palmares un titlu important, confirmându-și valoarea și dincolo de cariera de jucător. Parcursul său arată o evoluție constantă, iar încă din tinerețe a demonstrat că nu neglijează educația, punând accent pe studii chiar și în perioadele aglomerate din viața de sportiv profesionist.

Ce facultate a făcut Cristi Chivu

Fostul căpitan al naționalei României a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universitatea de Vest din Timișoara, unde s-a înscris în 2006. Studiile au fost finalizate în 2011, iar ulterior a susținut examenul de licență, obținând calificarea de profesor. Parcursul său universitar nu a fost unul liniar, fiind nevoit să își întrerupă temporar activitatea academică din cauza angajamentelor profesionale din străinătate.

Cu toate acestea, a revenit de fiecare dată pentru a-și susține examenele, respectând cerințele instituției. Facultatea a oferit o anumită flexibilitate, așa cum se întâmplă și în cazul altor sportivi de performanță, însă fără a face compromisuri.

Susa foto: Mediafax

În plan profesional, Cristi Chivu a avut o carieră solidă ca jucător, evoluând la cluburi importante precum AS Roma și Inter Milano, unde a câștigat trofee majore, inclusiv Liga Campionilor. După retragere, și-a continuat drumul în fotbal ca antrenor, reușind performanțe notabile într-un timp relativ scurt.

A câștigat titlul la nivel de tineret cu echipa Primavera a clubului Inter, iar ulterior a ajuns să conducă echipa de seniori, bifând o performanță rară: titlul de campion atât ca jucător, cât și ca antrenor al aceluiași club. Această realizare îl plasează într-o categorie importantă în fotbalul italian și confirmă atât talentul, cât și viziunea sa profesională.

CITEȘTE ȘI: Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete

Usain Bolt, vizită surpriză în România! Cum a fost surprins sportivul pe străzile din Bucureşti

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Știri
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o…
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Știri
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai cunoscut piesă a lui Aznavour
Digi24
Emmanuel Macron a cântat live, acompaniat de premierul armean la tobe, cea mai...
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt...
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
Promotor.ro
DRPCIV confirmă: Lucid Gravity, SUV-ul de lux al anului 2026, a fost înmatriculat în România
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce trebuie să plece Ilie Bolojan
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Zodiile care nu mai acceptă să fie pe locul doi. Pe 5 mai 2026 au parte de o schimbare importantă
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Cazul Valentinei ia o nouă turnură. Soțul femeii susține că a fost amenințat cu tribunalul
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri ...
Alexandru și logodnica lui au fost găsiți morți într-un șanț, în Italia. Cei doi aveau planuri de nuntă
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Tot mai mulți români aleg să revină în țară. Din ce state se întorc cei mai mulți
Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”
Vezi toate știrile