Laura Cosoi, emoții uriașe înainte de naștere. Cum se simte vedeta în ultimele săptămâni de sarcină

Laura Cosoi urmează să aducă pe lume noul membru al familiei în câteva săptămâni. Ea și soțul ei sunt părinții a patru fete, iar surpriza cea mai mare a fost atunci când au aflat că vor avea tot fetiță. Aceasta este foarte activă în continuare și a făcut noi dezvăluiri despre evoluția sarcinii.

Laura Cosoi este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din țara noastră. Artista traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru că este însărcinată pentru a cincea oară. Timpul a trecut rapid și în câteva săptămâni urmează să nască. Până atunci, a povestit despre cum se simte și despre parcursul sarcinii.

Ce spune vedeta despre sarcină

Laura Cosoi nu este la prima sarcină. Fiecare experiență este diferită și unică. Din acest motiv, încearcă să se bucure la maximum de această perioadă. Emoțiile sunt din ce în ce mai mari, mai ales că termenul se apropie și mai are puțin și va naște. Prezentatoarea TV a dezvăluit că își dorește ca timpul să treacă mai greu, pentru a mai savura momentele cu burtică. De asemenea, actrița a mai povestit cât de specială este fiecare etapă a sarcinii.

Eram ieri la filmare și mulți dintre cei pe care îi întâlneam mă întrebau: „Cred că abia aștepți să naști…”.

Adevărul? Aș mai trage puțin de timp. Mă bucur atât de mult de perioada asta, de mișcările ei care mă fac să tresar de fiecare dată, de cele două inimi care bat în mine, de felul în care corpul meu se transformă ca să-i facă loc. De binecuvântarea de a simți viața în cea mai profundă și plină de sens formă posibilă, a mărturisit ea.

În plus, ea și Cosmin Curticăpean și-au mai dorit un copil, deci nu a fost o întâmplare. Aceasta spune că cele patru fetițe pe care le au s-au bucurat atunci când au aflat că vor avea o surioară.

Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă, a mai povestit Laura Cosoi.

