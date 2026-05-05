Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Beyonce a atras toate privirile la Met Gala 2026. Ținuta ei a recreat scheletul uman: „Sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”

Beyonce a atras toate privirile la Met Gala 2026. Ținuta ei a recreat scheletul uman: „Sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”

De: Irina Maria Daniela 05/05/2026 | 12:24
Beyonce a atras toate privirile la Met Gala 2026. Ținuta ei a recreat scheletul uman: „Sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”
Beyonce, la Met Gala 2026 după o absență de 10 ani. Sursa foto: Profimedia

Luni, 4 mai, vedetele din America au celebrat moda ca artă în cadrul Met Gala 2026. Dress code-ul serii a fost impus pentru a promova expoziția „Costume Institute”, care se deschide la 10 mai și care marchează legătura veche dintre artă și vestimentație. Iar Beyonce a atras toate privirile anul acesta, cu o ținută care a recreat parțial scheletul uman. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Beyonce a revenit la Met Gala după o absență de 10 ani și apariția ei a strălucit, la propriu, pe covorul roșu! Alături de ea s-au aflat soțul ei, Jay-Z, și fiica cea mare, Blue Ivy.

Ținuta lui Beyonce de la Met Gala 2026

În cadrul ediției din acest an, artista a fost co-președinte al evenimentului. Apariția ei a fost una extrem de așteptată și intens comentată, după o absență lungă de 10 ani. Ultima apariție a lui Beyonce la Met Gala a fost în 2016, când tema serii a fost „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.

Beyonce a atras toate privirile celor prezenți, precum și toate aparatele de fotografiat și camerele video. Artista a ales să poarte o rochie mulată pe corp, o plasă în nuanța pielii, care a fost decorată cu mii de diamante. Ținuta ei reprezintă un schelet strălucitor, care a fost completat de mănușile purtate de artistă.

Artista s-a arătat încântată de tema evenimentului care a avut loc pe 4 mai în New York.

„Forme pline, siluete curbate, siluete subțiri – sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”, a mai spus aceasta.

Cine a creat rochia-schelet a lui Beyonce

Potrivit vedetei, look-ul strălucitor a fost realizat de designerul francez Olivier Rousteing. Acesta a mai colaborat cu Balmain între anii 2011 – 2025. Este un creator de modă celebrul, care a absolvit cursurile Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode din Paris.

„Este creată de Olivier Rousteing, cineva care mi-a fost mereu loial și alături de care am realizat multe look-uri iconice”, a declarat Beyoncé în timpul transmisiunii live de pe covorul roșu.

Peste rochie, artista a purtat o piesă spectaculoasă între mantou de operă cu pene și trenă. Pentru a putea urca pe scări, Beyonce a avut nevoie de ajutorul a cinci persoane. Părul său blond auriu a fost coafat în bucle perfecte, probabil cu extensii foarte lungi. Look-ul a fost completat de o coroană în formă de soare, potrivit Vogue.

Blue Ivy, la Met Gala 2026

Beyonce a fost însoțită de Blue Ivy, care și-a făcut debutul la Met Gala, și de soțul ei, Jay-Z. Sursa foto: Profimedia

Seara a fost una plină de emoții pentru Beyonce. Pe lângă rolul important pe care l-a avut în cadrul evenimentului, alături de ea a stat și fiica cea mare, Blue Ivy (14 ani). A fost prima apariție a tinerei, care este și dansatoare în cadrul concertelor mamei sale.

„Pare ireal, pentru că fiica mea este aici. Sunt entuziasmată să trăiesc această experiență prin ochii ei”, a spus Beyoncé despre revenirea sa la Met Gala.

Cine a creat rochia lui Blue Ivy

Blue Ivy Carter a apărut într-o rochie albă monocromă, fără bretele, semnată de Balenciaga, cu o fustă amplă și trenă. A oferit ținutei un aer cool și modern purtând o jachetă descheiată și o pereche de ochelari de soare negri. Tânăra dansatoare a adăugat o notă de eleganță prin pantofii stiletto argintii. Părul a fost aranjat ca al mamei sale.

Cu toate că evenimentul nu permite accesul persoanelor sub 18 ani, Blue Ivy a putut participa deoarece a fost însoțită de părinții ei. De la eveniment nu a lipsit nici Jay-Z, în vârstă de 56 de ani, care a purtat o ținută clasică: un costum cu două rânduri de nasturi, o broșă florală la rever și pantofi eleganți.

Beyonce va scoate un album rock?

După ținuta îndrăzneață de la Met Gala 2026, fanii speculează că artista ar pregăti un album rock, potrivit Cosmopolitan. Este vorba de așteptatul „Act III”, care pare a fi promovat în mediul online prin referințe la materiale de arhivă. Rămâne de văzut dacă speculațiile sunt sau nu adevărate!

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Apariția care a băgat internetul în ceață la Met Gala 2026. Celebra artista a apărut după 4 ani complet schimbată!

Gala Met 2026. Care au fost cele mai bine îmbrăcate vedete, dar și dezamăgirile serii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce reprezintă ținuta bizară purtată de Rihanna la Met Gala 2026. Cine a creat rochia cu 115.000 de mărgele din cristal
Showbiz internațional
Ce reprezintă ținuta bizară purtată de Rihanna la Met Gala 2026. Cine a creat rochia cu 115.000 de…
Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!
Showbiz internațional
Vedeta care s-a transformat în sculptură pentru Met Gala 2026. Nimeni nu a recunoscut-o!
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Mediafax
O mumie egipteană antică a fost descoperită înfășurată în ceva nemaivăzut
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Ce riscuri există în România
Digi24
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de...
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
go4it.ro
Nou la Lidl: Robotul de aspirare la un preț imbatabil, din 7 mai
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”
Gandul.ro
Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Cum reușește Ozana Barabancea să arate impecabil la 56 de ani: „Concurez cu fetele de 20 de ani”
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Alertă alimentară în România. Un produs contaminat cu Listeria retras de urgență din magazine
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul ...
Ema Oprișan, decizie radicală după despărțirea de Răzvan Kovacs! Ce își dorește de la viitorul partener
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate ...
Covorul roșu de la Gopo, între apariții wow și bau. Cum a reușit Amalia Enache să întoarcă toate privirile
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi
Perioadă de cotitură pentru trei zodii. Prin ce schimbări vor trece acești nativi în următoarele ...
Perioadă de cotitură pentru trei zodii. Prin ce schimbări vor trece acești nativi în următoarele trei săptămâni
Vezi toate știrile