Beyonce a atras toate privirile la Met Gala 2026. Ținuta ei a recreat scheletul uman: „Sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”

Luni, 4 mai, vedetele din America au celebrat moda ca artă în cadrul Met Gala 2026. Dress code-ul serii a fost impus pentru a promova expoziția „Costume Institute”, care se deschide la 10 mai și care marchează legătura veche dintre artă și vestimentație. Iar Beyonce a atras toate privirile anul acesta, cu o ținută care a recreat parțial scheletul uman. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Beyonce a revenit la Met Gala după o absență de 10 ani și apariția ei a strălucit, la propriu, pe covorul roșu! Alături de ea s-au aflat soțul ei, Jay-Z, și fiica cea mare, Blue Ivy.

Ținuta lui Beyonce de la Met Gala 2026

În cadrul ediției din acest an, artista a fost co-președinte al evenimentului. Apariția ei a fost una extrem de așteptată și intens comentată, după o absență lungă de 10 ani. Ultima apariție a lui Beyonce la Met Gala a fost în 2016, când tema serii a fost „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.

Beyonce a atras toate privirile celor prezenți, precum și toate aparatele de fotografiat și camerele video. Artista a ales să poarte o rochie mulată pe corp, o plasă în nuanța pielii, care a fost decorată cu mii de diamante. Ținuta ei reprezintă un schelet strălucitor, care a fost completat de mănușile purtate de artistă.

Artista s-a arătat încântată de tema evenimentului care a avut loc pe 4 mai în New York.

„Forme pline, siluete curbate, siluete subțiri – sărbătorim tot ceea ce ți-a oferit Dumnezeu”, a mai spus aceasta.

Cine a creat rochia-schelet a lui Beyonce

Potrivit vedetei, look-ul strălucitor a fost realizat de designerul francez Olivier Rousteing. Acesta a mai colaborat cu Balmain între anii 2011 – 2025. Este un creator de modă celebrul, care a absolvit cursurile Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode din Paris.

„Este creată de Olivier Rousteing, cineva care mi-a fost mereu loial și alături de care am realizat multe look-uri iconice”, a declarat Beyoncé în timpul transmisiunii live de pe covorul roșu.

Peste rochie, artista a purtat o piesă spectaculoasă între mantou de operă cu pene și trenă. Pentru a putea urca pe scări, Beyonce a avut nevoie de ajutorul a cinci persoane. Părul său blond auriu a fost coafat în bucle perfecte, probabil cu extensii foarte lungi. Look-ul a fost completat de o coroană în formă de soare, potrivit Vogue.

Blue Ivy, la Met Gala 2026

Seara a fost una plină de emoții pentru Beyonce. Pe lângă rolul important pe care l-a avut în cadrul evenimentului, alături de ea a stat și fiica cea mare, Blue Ivy (14 ani). A fost prima apariție a tinerei, care este și dansatoare în cadrul concertelor mamei sale.

„Pare ireal, pentru că fiica mea este aici. Sunt entuziasmată să trăiesc această experiență prin ochii ei”, a spus Beyoncé despre revenirea sa la Met Gala.

Cine a creat rochia lui Blue Ivy

Blue Ivy Carter a apărut într-o rochie albă monocromă, fără bretele, semnată de Balenciaga, cu o fustă amplă și trenă. A oferit ținutei un aer cool și modern purtând o jachetă descheiată și o pereche de ochelari de soare negri. Tânăra dansatoare a adăugat o notă de eleganță prin pantofii stiletto argintii. Părul a fost aranjat ca al mamei sale.

Cu toate că evenimentul nu permite accesul persoanelor sub 18 ani, Blue Ivy a putut participa deoarece a fost însoțită de părinții ei. De la eveniment nu a lipsit nici Jay-Z, în vârstă de 56 de ani, care a purtat o ținută clasică: un costum cu două rânduri de nasturi, o broșă florală la rever și pantofi eleganți.

Beyonce va scoate un album rock?

După ținuta îndrăzneață de la Met Gala 2026, fanii speculează că artista ar pregăti un album rock, potrivit Cosmopolitan. Este vorba de așteptatul „Act III”, care pare a fi promovat în mediul online prin referințe la materiale de arhivă. Rămâne de văzut dacă speculațiile sunt sau nu adevărate!

Sursa foto: Profimedia

