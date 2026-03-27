Emil Rengle a colaborat cu coregrafa lui Beyonce. Dezvăluiri despre experiența din New York: ”I-a plăcut de mine!”

Emil Rengle, câștigător în România și peste hotare. Dansatorul ne-a vorbit despre parcursul său în dans, de la competiții câștigate în România până la colaborări internaționale. Experiențele din New York și întâlnirea cu oameni cheie i-au schimbat complet traiectoria profesională. CANCAN.ro are toate detaliile!

Invitat la Zvon, Emil Rengle a povestit cum a ajuns să lucreze cu oameni mari din industrie. Povestea lui Rengle a început din România, însă drumul vieții l-a purtat până peste Ocean.

„Am ajuns în New York din curiozitate și am plecat din New York cu direcție. Pur și simplu luam lecții de dans. Am plecat în New York să învăț să devin mai bun. Și în acea perioadă luam cursuri de dans la școala de dans Broadway Dance Center, unde Cheryl Murakami, coregrafa lui Beyoncé, preda cursuri. M-a văzut, i-a plăcut de mine, de talentul meu, a văzut potențial și așa am început să lucrez cu ea și cumva să dezvoltăm o relație profesională. Așa funcționează, de fapt, industria, te vede omul la momentul potrivit și începi să faci parte din industrie. Nu e despre talent, e despre consistență”.

Rengle ne-a dezvăluit că industria nu funcționează pe bază de talent pur, ci pe perseverență și disciplină zilnică. Emil a declarat că prezența constantă și dorința de a nu renunța fac diferența reală între cei care reușesc și cei care rămân la același nivel. Pentru el, succesul a venit după multă muncă și determinare.

„Nu a fost noroc, a fost determinare și multă muncă. Pentru că, de fapt, nu e vorba de a merge și a-ți arăta fața, e vorba despre consistență, e vorba despre a fi acolo. Industria, din punctul meu de vedere, nu e neapărat despre talent, ci despre a nu pleca, a fi acolo, a rămâne, a construi în continuare.”

Ce a făcut cu banii de la „Românii au talent”?

După ce a câștigat „Românii au talent” în 2018, Emil Rengle nu a ales să cheltuie premiul. Artistul a preferat să investească și să doneze o parte din bani. A încercat inclusiv să dezvolte o școală de dans, însă pandemia i-a dat planurile peste cap.

„Nu am cheltuit, am fost deștept. În primul rând, am donat, chiar în mod public, la câteva zile după ce am câștigat. După care am investit, nu am vrut să par bogat, am vrut să mă asigur că știu să construiesc de aici încolo deștept. Una dintre primele afaceri pe care le-am deschis a fost o școală de dans în Oradea. Am nimerit foarte prost ca timing, pentru că am deschis și într-o săptămână a venit COVID-ul și a trebuit să închidem.”

După experiența eșuată cu școala de dans din Oradea, Emil Rengle a decis să se concentreze pe proiecte mai mari. A ales Bucureștiul și scena internațională, unde oportunitățile erau mai mari.

„După un an am decis că mă retrag puțin de pe market-ul din Oradea cu școala de dans. Și am rămas focusat pe București și pe plecările internaționale. Am mai luat o mașină, dar tot din nevoie, pentru că făceam foarte multe drumuri București-Oradea și nu de fiecare dată zburam. Deci am fost chibzuit și smart.

Emil Rengle va pregăti momentul României la Eurovision! Anunțul făcut în premieră: “Împreună vom face echipă ca ea să pună pe scenă cel mai bun moment”