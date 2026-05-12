Cristi Borcea nu s-a uitat la bani pentru această femeie. Aventura de la Monte Carlo a costat 150.000 de euro

De: Andreea Stăncescu 12/05/2026 | 16:48
Cea mai scumpă aventură a lui Cristi Borcea
Viața lui Cristi Borcea a fost mereu plină de aventuri și momente controversate, însă lucrurile s-au schimbat radical odată cu mariajul cu Valentina Pelinel. El a recunoscut că în trecut a avut numeroase escapade în timpul fostelor căsnicii. Una dintre cele mai costisitoare aventuri ale sale l-a făcut să scoată din buzunar nu mai puțin de 150.000 de dolari pentru câteva zile petrecute la Monte Carlo alături de fosta soție a legendarului fotbalist Ruud Gullit.

Totul s-a petrecut la sfârșitul anilor ’90, pe vremea când Cristi Borcea avea doar 28 de ani și se afla la Monte Carlo pentru transferul lui Florin Răducioiu. Acolo a cunoscut-o pe Cristina Pensa, italianca alături de care Ruud Gullit a fost căsătorit între 1994 și 2000 și cu care are doi copii.

Cristi Borcea a plătit o avere pentru o escapadă romantică

Afaceristul a povestit că a remarcat-o într-o bancă din Monte Carlo și a fost imediat fascinat de prezența ei. Cei doi au început să discute, iar Borcea și-a dorit să o impresioneze și să prelungească șederea în celebrul oraș de pe Coasta de Azur. Cum banii pe care îi avea la el nu îi mai ajungeau, l-a sunat pe Giovanni Becali pentru ajutor financiar.

„Păi e o aventură… Eram la Monte Carlo, îl transferasem pe Răducioiu și el mi-a făcut cunoștință cu Cristina Gullit, fosta nevastă a lui Ruud Gullit. Avea 1.86 metri înălțime, era la bancă. Și am intrat în discuții… Eu aveam la mine vreo 50.000 de dolari, cum era pe timpul ăla, cred că în ’98. Aveam 28 de ani”, a declarat Cristi Borcea, în podcastul lui Dan Bucura.

Cristi Borcea
Inițial, Cristi Borcea i-a cerut lui Giovanni Becali încă 50.000 de dolari pentru a mai rămâne două zile la Monte Carlo. După ce a aflat că acesta se află în compania Cristinei Pensa, impresarul a rămas surprins și chiar a insistat să vorbească personal cu ea la telefon.

Pentru că o cunoștea deja din perioada în care colabora cu FlorinRăducioiu, Giovanni Becali a decis să îi trimită nu suma cerută, ci dublul acesteia.

„Și pe cine să sun? Pe Giovanni, că avea băieții la Nisa, alea-alea. Băi, Giovanni! Eu voiam să mai stau două zile! Băi, Giovanni, trimite-mi încă 50.000 de dolari. «Păi ce-ai făcut, băi, Borcea?». Păi, uite, sunt cu Cristina Gullit. El «Du-te, bă, ești tu cu Cristina Gullit… Dă-mi-o la telefon!». A luat-o Giovanni la telefon și «A, mi amore, pac…». Se cunoșteau de când au fost cu Răducioiu, cu alea, au vorbit. Și după m-a luat Giovanni la telefon: «Bă, Borcea, tu știi cu cine ești? Ce să faci tu cu 50.000? Vezi că îți trimit 100.000 de dolari acum». Da! Și mai mi-a trimis 100.000”, a mai spus afaceristul.

