Cum sifdează Valentina Pelinel trecerea timpului. Pudra care nu-i lipsește din rutină

Valentina Pelinel (45 de ani) se numără printre vedetele din showbizul românesc care continuă să uimească prin felul în care sfidează trecerea timpului. Soția lui Cristi Borcea pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, iar chipul său trădează foarte puțin vârsta reală. Mulți ar spune că genetica este „de vină”, însă în spatele unui ten fără cusur există o rutină constantă, disciplină și câteva incrediente și produse minune.

Recent, Valentina Pelinel a vorbit despre ritualul să de îngrijire și despre obiceiurile care o ajută să își mențină pielea tânără. Ea a dezvăluti că se confruntă cu un ten problematic, sensibil, motiv pentru care trebuie să fie foarte atentă la produsele cosmetice pe care le aplică pe piele.

Valentina Pelinel: „Am acasă tot felul de pudre”

Soția lui Cristi Borcea recunoaște că apelează adesea la intervențiile estetice non-invazive, însă asta nu înseamnă că ele înlocuiesc rutina de îngrijire și ritualurile pe care le are acasă pentru menținerea unui aspect îngrijit. Ea folosește atât produse naturiste, precum pudra de argilă (cu care își prepară măști), cât și creme și serumuri din game premium, însă ritualul său de înfrumusețare nu se oprește aici.

„Mai folosesc și acum tratamente naturiste. Și acum am acasă tot felul de pudre pe care le amestec în funcție de ce e ok pentru tenul meu. Fiecare trebuie să se adapteze condiției tenului. Eu am o piele sensibilă, trebuie să am mare grijă. Pudră de argilă am acasă, de exemplu, și o mai combin cu apă. Când aveam tenul gras, acum nu mai e cazul, nu mai folosesc sucuri astringente gen de portocală sau grapefruit. Acum combin cu apă.”, a spus Valentina Pelinel.

Pe lângă acestea, pentru că este convinsă că frumusețea exterioară vine întotdeauna din interior, Valentina Pelinel completează totul cu un stil de viață activ. Merge zilnic la sală și practică sport în mod constant, cu antrenamente care includ greutăți, pilates și exerciții de tonifiere.

Dar, ritualul meu constă în mersul zilnic de sală. Fac sport cam o oră, o oră și jumătate în fiecare zi în cursul săptămânii, cu pauză în week-end. Combin antrenamentele: pilates, antrenamente cu greutăți, Power Play etc”, a mai spus Valentina Pelinel pentru Click!.

