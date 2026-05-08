Planurile lui Emily Burghelea, date peste cap de soț. S-a întors de urgență din SUA ca să-i facă o mega-surpriză: „A plâns”

Emily Burghelea știe cum să transforme o zi de naștere într-un moment cu adevărat memorabil. Deși este foarte ocupată în ultima perioadă iar plecarea în Statele Unite i-a ocupat tot timpul, a decis să se întoarcă acasă pentru a-i fi alături soțului ei în momentul în care a împlinit 33 de ani. A făcut un drum transatlantic special, doar ca să fie acolo, lângă el, iar surprizele au fost unele de suflet. Asta deoarece Andrei i-a dat total planurile peste cap, deși ea avea pregătite mai multe idei. Însă, până la urmă, în loc de o singură surpriză mare, i-a oferit cinci. Despre ce este vorba, aflați imediat, deoarece CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate.

Vedeta trece printr-o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional. De curând și-a lansat aplicația de fitness în Statele Unite, însă nu a pus familia pe plan secund. Dimpotrivă! A uitat și de diferențele de fus orar și de oboseala acumulată și a venit de urgență în România pentru a putea fi alături de Andrei.

Și pentru că tot am pomenit de cele cinci surprize pe care i le-a făcut partenerului ei de viață, influencerița ne-a dezvăluit că i-a oferit cinci felicitări, pe care i le-a înmânat pe parcursul zilei, fiecare având o însemnătate aparte. A avut și niște tentative de a-i organiza o petrecere surpriză, însă, așa cum recunoaște chiar ea, îi este greu să păstreze secrete față de el. Nici vacanța pe care a încercat să o „book-uiască” dinainte nu s-a concretzat deocamdată și a fost nevoită să o amâne.

Emily Burghelea: „Prietenii credeau că sunt însărcinată din nou”

Atunci când ai o relație frumoasă și o familie destul de numeroasă, cadourile extravagante nu mai sunt neapărat prioritare. Iar aici intervine originalitatea și creativitatea, așa cum a fost și în cazul vedetei.

A fost ziua soțului meu, a împlinit 33 de ani, el e născut pe 5.05, u pe 11.11 și de fiecare dată, în fiecare an, îmi strică toate surprizele. Am încercat în fel și chip să-l surprind, am ajuns la timp, din Americ, de ziua lui. Plănuiam să plecăm undeva, dar a aflat și mi-a dat planurile peste cap și mi-a spus că are și o întâlnire foarte importantă de la care nu poate lipsi și am rămas în București. Ne dorea să mergem într-un loc cu soare, dar e s-a prins de situație și și-a dat seama că pun ceva la cale, deși eram în America. Suntem conectați și interconectați, tot timpul mi-e foarte greu să-l surprind. O singură dată, la 30 de ani, i-am făcut o surpriză care mi-a ieșit. De data asta am ieșit să mâncăm, cu cei mici, l-am surprins cu 5 scrisori, una de la mulți ani, una pentru cel mai bun suflet, pentru cel mai bun tată, pentru cel mai bun soț ți ultima a fost de recunoștință. I-am luat și ceva care știu că îi place lui foarte mult, e foarte greu să-l surprinzi pe Andrei. A fost super emoționat, a plâns când le-a citit. A fost amuzant, pentru că atunci când i-am dat scrisorile, prietenii noștri credeau că sunt însărcinată din nou. Dar era vorba despre un mesaj de recunoștință, în care i-am spus că este bărbatul visurilor mele, că îi sunt recunoscătoare pentru tot și îl iubesc. Pe lângă asta, i-am adus și o surpriză frumoasă din New York. El mă susține foarte mult și îi place proiectul, mai ales că suntem amândoi implicați în el. EmilyFit combină perfect mediile în care amândoi activăm, este o aplicație inteligentă care combină toate funcțiile existente, într-un hub care le oferă femeilor tot ce au nevoie pentru a străluci, multe chestii super interesante, pe care le-am pus într-un singur loc. Este al patrulea copil al nostru, aș putea spune. Andrei îmi spune mereu că cel mai mare cadou pe care i l-am făcut vreodată este dragostea mea și copiii noștri. Cât am fost în America am filmat non stop, pe lângă lansarea aplicației acolo, mai facem niște chestii super drăguțe, dar m-am întors de ziua lui, chiar dacă mai aveam de filmat acolo.

Îi place și lui toată această poveste frumoasă, așa cum îmi place și mie, pentru că amândurora ne place să construim chestii, suntem foarte muncitori și devotați amândoi și atunci când personalități de genul acesta se întâlnesc, numai lucruri tari pot ieși, pentru că o facem cu multă dragoste și suflet și asta e chintesența ca să reușești, să pui suflet în ceea ce faci. Am avut un feedback foarte bun de la fete, care spun că și-au găsit drive-ul în comunitate și le-a ajutat real să facă o schimbare în viața lor, iar asta nu poate decât să ne bucure, având în vedere că aplicația a luat naștere într-un moment mai greu de-al meu, când trebuia să mă regăsesc, chiar cred că scopul este atins. Și anume acela ca toate femeile să aibă acces la antrenamente de calitate, diete, tot ce teroretic e mult prea scump și mai puțin accesibil, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

