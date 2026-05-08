Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul. Cum i-a venit familia în ajutor

Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul este telefonul mobil. Se pare că Prințesa de Wales nu este o mare iubitoare de tehnologie și reușește să uite mereu unde își pune dispozitivul. Dar, pentru ca problema să fie rezolvată, familia s-a gândit să îi vină în ajutor. Află, în rândurile următoare, ce au făcut Prințul William și copiii pentru a o „salva” pe Catherine.

O prezentatoare din străinătate, care a realizat un podcast împreună cu Catherine, susține că prințesa are un obicei prost de a își pierde mereu telefonul. Se pare că membrii familiei regale moderne sunt la fel ca noi!

Ce obicei prost are Prințesa de Wales

De la logodna cu Prințul William din 2010, Kate a fost un model de calm și eleganță în ochii publicului. Reputația ei este impecabilă și oamenii din Marea Britanie o iubesc la nebunie. Cu toate astea, Prințesa de Wales este departe de a fi perfectă!

Potrivit unui interviu acordat publicației The Times, prezentatoarea și podcasterița Giovanna Fletcher a vorbit despre momentul în care Kate Middleton a fost invitata ei. Discuția a fost despre parenting, dar alt lucru i-a atras atenția gazdei.

Kate Middleton își pierde mereu telefonul

În cadrul discuției, soția Prințului William a recunoscut că este o persoană uitucă atunci când vine vorba despre telefonul mobil. Se pare că nora Regelui Charles își rătăcește des dispozitivul și toată familia s-a obișnuit deja cu această trăsătură a prințesei.

Ba mai mult, după ce situația a început să se repete tot mai des, membri familiei au început să îi facă, de Crăciun, cadouri care să o ajute să își găsească mai ușor telefonul mobil.

După ce familia s-a mutat într-o reședință mai mare, cu un spațiu vast în care poți pune un obiect și uita unde este, obiceiul s-a intensificat. Dar relația lui Kate Middleton tehnologia merge însă dincolo de simpla distragere a atenției. Ea și-a exprimat public rezervele față de utilizarea excesivă a ecranelor, în special în cazul copiilor.

Prințesa nu este de acord cu excesul tehnologic

Cu toate că tehnologia a fost creată să ne apropie tot mai mult, Kate Middleton susține că ne îndepărtează de la interacțiunile umane autentice. În 2025, aceasta a scris un eseu intitulat „The Power of Human Connection in a Distracted World”, în colaborare cu Robert Waldinger de la Harvard Medical School despre distanța pe care tehnologia o pune între oameni.

Aceasta susține că, deși gadgeturile și rețelele sociale au fost create cu menirea de a apropia oamenii, efectul pare să fie unul opus. Tehnologia perturbă adesea interacțiunile umane autentice.

Kate Middleton spune că atenția împărțită cu telefoanele în timpul conversațiilor sau al momentelor petrecute în familie poate diminua calitatea conexiunilor dintre oameni.

Copiii Prințului William nu au telefoane mobile

În una din aparițiile sale în presă, Prințul William a recunoscut că cei trei copiii ai lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – nu au dispozitive mobile. Regula este fermă în casa lor, cei doi părinți alegând să limiteze expunerea micuților la ecrante.

Cu toate că trăim în era tehnologiei, Kate Middleton și Prințul William preferă ca familia lor să petreacă timp de calitate împreună. Este cel mai bun mod prin care pot păstra o relație de calitate între părinte și copii.

