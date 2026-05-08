Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul. Cum i-a venit familia în ajutor

Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul. Cum i-a venit familia în ajutor

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 07:20
Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul. Cum i-a venit familia în ajutor
Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul. Sursa foto: Profimedia

Obiectul pe care Kate Middleton îl pierde tot timpul este telefonul mobil. Se pare că Prințesa de Wales nu este o mare iubitoare de tehnologie și reușește să uite mereu unde își pune dispozitivul. Dar, pentru ca problema să fie rezolvată, familia s-a gândit să îi vină în ajutor. Află, în rândurile următoare, ce au făcut Prințul William și copiii pentru a o „salva” pe Catherine.

O prezentatoare din străinătate, care a realizat un podcast împreună cu Catherine, susține că prințesa are un obicei prost de a își pierde mereu telefonul. Se pare că membrii familiei regale moderne sunt la fel ca noi!

Ce obicei prost are Prințesa de Wales

De la logodna cu Prințul William din 2010, Kate a fost un model de calm și eleganță în ochii publicului. Reputația ei este impecabilă și oamenii din Marea Britanie o iubesc la nebunie. Cu toate astea, Prințesa de Wales este departe de a fi perfectă!

Potrivit unui interviu acordat publicației The Times, prezentatoarea și podcasterița Giovanna Fletcher a vorbit despre momentul în care Kate Middleton a fost invitata ei. Discuția a fost despre parenting, dar alt lucru i-a atras atenția gazdei.

Kate Middleton își pierde mereu telefonul

În cadrul discuției, soția Prințului William a recunoscut că este o persoană uitucă atunci când vine vorba despre telefonul mobil. Se pare că nora Regelui Charles își rătăcește des dispozitivul și toată familia s-a obișnuit deja cu această trăsătură a prințesei.

Ba mai mult, după ce situația a început să se repete tot mai des, membri familiei au început să îi facă, de Crăciun, cadouri care să o ajute să își găsească mai ușor telefonul mobil.

După ce familia s-a mutat într-o reședință mai mare, cu un spațiu vast în care poți pune un obiect și uita unde este, obiceiul s-a intensificat. Dar relația lui Kate Middleton tehnologia merge însă dincolo de simpla distragere a atenției. Ea și-a exprimat public rezervele față de utilizarea excesivă a ecranelor, în special în cazul copiilor.

Prințesa nu este de acord cu excesul tehnologic

Cu toate că tehnologia a fost creată să ne apropie tot mai mult, Kate Middleton susține că ne îndepărtează de la interacțiunile umane autentice. În 2025, aceasta a scris un eseu intitulat „The Power of Human Connection in a Distracted World”, în colaborare cu Robert Waldinger de la Harvard Medical School despre distanța pe care tehnologia o pune între oameni.

Aceasta susține că, deși gadgeturile și rețelele sociale au fost create cu menirea de a apropia oamenii, efectul pare să fie unul opus. Tehnologia perturbă adesea interacțiunile umane autentice.

Kate Middleton spune că atenția împărțită cu telefoanele în timpul conversațiilor sau al momentelor petrecute în familie poate diminua calitatea conexiunilor dintre oameni.

Copiii Prințului William nu au telefoane mobile

În una din aparițiile sale în presă, Prințul William a recunoscut că cei trei copiii ai lor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – nu au dispozitive mobile. Regula este fermă în casa lor, cei doi părinți alegând să limiteze expunerea micuților la ecrante.

Cu toate că trăim în era tehnologiei, Kate Middleton și Prințul William preferă ca familia lor să petreacă timp de calitate împreună. Este cel mai bun mod prin care pot păstra o relație de calitate între părinte și copii.

CITEȘTE ȘI:

Kate Middleton face un nou pas important după lupta cu boala! Anunțul Palatului Kensington

Prințul William, criticat de internauți pentru un obicei mai puțin cunoscut al acestuia. „E copil, cumva?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete
Showbiz internațional
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete
Vedetă TV, găsită moartă într-o vilă din Mallorca, în timpul vacanței cu familia. Ce au descoperit polițiștii pe trupul său
Showbiz internațional
Vedetă TV, găsită moartă într-o vilă din Mallorca, în timpul vacanței cu familia. Ce au descoperit polițiștii pe…
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de oxigen. Oamenii au trăit un stres foarte mare”
Gandul.ro
Angajații Metrorex răsuflă ușurați după căderea Guvernului Bolojan. Lider de sindicat: „Este o gură de...
ULTIMA ORĂ
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere ...
Cabral, prima reacție după ce s-a spus că ar divorța de Andreea Ibacka: „Am plecat cu părere de rău”
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ...
„Blestemul” Met Gala: s-au despărțit după ce și-au oficializat relația! Evenimentul a fost cu ghinion pentru aceste vedete
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte ...
Rareș Cojoc a recunoscut ce relație are cu partenera de dans, Andreea Matei: ”Ne potrivim foarte bine”
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul ...
Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul și algele
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
Orașele din România în care ninge începând de mâine, potrivit meteorologilor Accuweather
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost ...
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Vezi toate știrile