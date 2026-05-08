Ingredientul din bucătărie care ne ajută să ne curățăm terasa. Trucul simplu care elimină mușchiul și algele

De: Daniel Matei 08/05/2026 | 07:50
Terasa și aleile din grădină pot deveni rapid acoperite de mușchi și alge, mai ales în zonele umbrite și umede. Aceste depuneri nu doar că afectează aspectul curții, dar pot face suprafețele alunecoase și periculoase.

Potrivit Express, un ingredient obișnuit din bucătărie poate fi folosit pentru curățarea eficientă a teraselor, fără soluții chimice agresive.

Specialiștii în grădinărit spun că oțetul alb poate fi folosit pentru a îndepărta mușchiul și algele de pe pavele. Datorită acidității sale, acesta ajută la slăbirea depunerilor și facilitează curățarea suprafețelor.

În multe cazuri, o soluție simplă de oțet diluat cu apă este pulverizată pe zonele afectate, lăsată să acționeze, apoi frecată ușor cu o perie.

Cum curățăm ușor terasa și curtea interioară

Pentru rezultate optime, experții recomandă amestecarea oțetului cu apă în proporții egale și aplicarea soluției pe terasă într-o zi uscată. După câteva ore, suprafața poate fi curățată mecanic, iar depunerile se desprind mai ușor.

În unele cazuri, oțetul poate acționa chiar și fără frecare intensă, în special pe depuneri ușoare de alge. Deși este o metodă populară și accesibilă, specialiștii avertizează că oțetul nu este potrivit pentru toate tipurile de piatră naturală, deoarece aciditatea poate afecta suprafața și poate lăsa pete. De asemenea, trebuie evitat contactul cu plantele din jur, deoarece soluția poate afecta vegetația dacă este aplicată necontrolat.

Pentru depuneri persistente, experții recomandă și utilizarea aparatelor de spălat cu presiune sau a soluțiilor speciale pentru terase, care pot elimina mai eficient mușchiul și algele în profunzime. Totuși, oțetul rămâne una dintre cele mai simple și ieftine metode pentru întreținerea regulată a curții.

Oțetul alb este folosit frecvent și ca soluție universală de curățare în gospodărie, nu doar în grădină. Datorită proprietăților sale antibacteriene și a acidității, acesta poate ajuta la îndepărtarea depunerilor de calcar din baie sau bucătărie, la curățarea geamurilor și chiar la neutralizarea mirosurilor neplăcute din frigider sau coșul de gunoi.

În plus, mulți îl folosesc și ca alternativă naturală la detergenții chimici pentru curățarea suprafețelor din inox sau pentru dezinfectarea anumitor obiecte de uz casnic. Totuși, specialiștii recomandă precauție, deoarece oțetul nu este potrivit pentru toate materialele, în special pentru marmură sau alte pietre naturale, pe care le poate deteriora în timp.

Știri
