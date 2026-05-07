Cum îngrijești trandafirii corect în luna mai. Îngrășământul natural pe care îl avem cu toții în casă

Luna mai este una dintre cele mai importante perioade pentru îngrijirea trandafirilor, iar alegerea corectă a îngrășământului poate face diferența dintre flori obișnuite și unele spectaculoase. Specialiștii recomandă fertilizarea în această perioadă pentru a susține creșterea și înflorirea abundentă.

Iar pentru acest lucru, un ingredient pe care îl avem mulți dintre noi în casele noastre ne ajută foarte mult în îngrijirea trandafirilor. Trandafirii au nevoie de foarte mulți nutrienți în luna mai, deoarece în această perioadă încep să-și formeze bobocii și trebuie hrăniți corespunzător dacă vrei să se transforme în flori bogate. Primăvara poate fi o perioadă aglomerată în grădină, însă este important să prioritizezi fertilizarea trandafirilor acum, deoarece de obicei și-au consumat deja toate rezervele de nutrienți acumulate pe timpul iernii, scrie express.co.uk.

Arma secretă pe care ne putem baza în creșterea trandafirilor

Acest lucru poate însemna că trandafirii nu vor avea suficientă energie pentru a-și dezvolta complet florile, ceea ce va duce la flori mai mici și mai puține, care nu vor fi suficient de rezistente în fața dăunătorilor odată cu creșterea temperaturilor.

Totuși, Mark, grădinar profesionist și fondator al The Garden Path, spune că există o metodă simplă prin care poți obține unii dintre cei mai frumoși trandafiri, folosind doar pliculețe de ceai.

„Nu aruncați pliculețele de ceai folosite, le putem folosi cu succes în grădină. Este un truc pe care l-am învățat de la bunicul meu și pe care îl aplic și astăzi”, a explicat acesta.

Poate părea ciudat, dar pliculețele de ceai reprezintă o metodă simplă și naturală de a stimula trandafirii să înflorească, fără să coste prea mult. Ceaiul conține azot, nutrientul responsabil pentru creșterea frunzelor, esențial primăvara pentru dezvoltarea unor tulpini sănătoase, capabile să susțină flori mari.

De asemenea, conține potasiu, unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru înflorire, deoarece ajută la dezvoltarea corectă a bobocilor, crescând șansele de a obține flori mai mari și cu o culoare mai intensă.

Totuși, trebuie menționat că folosirea pliculețelor de ceai nu poate înlocui complet îngrășămintele, deoarece acestea nu conțin toate mineralele de care trandafirii au nevoie pentru a se dezvolta corespunzător.

