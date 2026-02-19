Băutura preferată a europenilor, în pericol. Țările cu cea mai mare producție de cafea vor deveni prea calde pentru a o putea cultiva

Oamenii de știință atrag atenția asupra faptului că principalele țări cultivatoare de cafea la nivel mondial se încălzesc mult prea rapid din cauza schimbărilor climatice, motiv pentru care producția mondială ar putea fi serios afectată.

Pe lângă faptul că tuturor ne-ar fi mai greu să găsim cafea pe rafturile magazinelor, chiar și atunci când aceasta va fi disponibilă, prețurile vor fi cu mult mai mari decât în prezent, situație și mai îngrijorătoare având în vedere că, oricum, cafeaua s-a scumpit foarte mult în ultimii ani.

Cinci țări responsabile pentru 75% din aprovizionarea mondială cu cafea înregistrează o medie de 57 de zile suplimentare de căldură dăunătoare culturilor pe an, scrie The Guardian.

În Etiopia, locul de naștere al cafelei, peste 4 milioane de gospodării se bazează pe cafea ca principală sursă de venit. Aceasta contribuie cu aproape o treime la veniturile din export ale țării, dar viitorul acestei culturi este incert, scrie sursa citată.

„Cultivatorii de cafea din Etiopia resimt deja impactul căldurii extreme”, a declarat Dejene Dadi, directorul general al Uniunii Cooperativelor Cultivatorilor de Cafea din Oromia (OCFCU), o cooperativă de mici fermieri din țara africană.

O analiză a sugerat că țările în care se cultivă boabele de cafea devin prea calde pentru a le cultiva din cauza schimbărilor climatice.

Primele cinci țări producătoare de cafea, responsabile pentru 75% din aprovizionarea mondială, au experimentat în medie 57 de zile suplimentare de căldură dăunătoare cafelei anual din cauza crizei climatice, conform constatărilor Climate Central, care cercetează și raportează despre criza climatică.

Căldura, un pericol pentru cafea

Boabele de cafea provin în principal dintr-o zonă cunoscută sub numele de „centura cafelei”, între tropicul Racului și tropicul Capricornului și au nevoie de anumite condiții de temperatură și precipitații pentru a se dezvolta. Plantele, în special cel mai apreciat soi, arabica, se confruntă cu dificultăți la temperaturi de peste 30°C.

Aproximativ 2 miliarde de cești de cafea sunt consumate zilnic. Dar această industrie este sub presiune. Potrivit Băncii Mondiale, prețurile boabelor de cafea arabica și robusta aproape s-au dublat între 2023 și 2025. În februarie 2025, prețurile cafelei au atins un maxim istoric.

Analiza Climate Central a luat în calcul numărul de zile cu temperaturi peste 30°C în regiunile cultivatoare de cafea între 2021 și 2025, apoi le-a comparat cu numărul care ar fi fost întâlnit într-o lume fără poluare cu dioxid de carbon.

Țara producătoare de cafea cea mai afectată este El Salvador, care a avut 99 de zile suplimentare cu căldură dăunătoare cafelei. Brazilia, cel mai important producător de cafea din lume, reprezentând 37% din producția globală, a avut 70 de zile suplimentare cu temperaturi peste 30°C. Etiopia, care reprezintă 6,4% din producția de cafea, a avut 34, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Câte cafele avem voie să bem în fiecare zi, de fapt. Care este limita, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă

Câte cafele ar trebui să bei pe zi pentru a păstra sănătatea creierului, potrivit medicului Vlad Ciurea