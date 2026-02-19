Acasă » Știri » Benzina trece de 7,70 lei. Iată cât plătești astăzi 19 februarie 2026 pentru un plin în București și în țară

De: Paul Hangerli 19/02/2026 | 07:20
Prețurile la benzină, sursa-pexels.com

Prețurile la carburanți continuă să fie atent monitorizate de șoferi, mai ales în contextul fluctuațiilor internaționale ale petrolului și cursului valutar. Astăzi, în România, benzina și motorina se mențin la un nivel ridicat, în timp ce GPL-ul rămâne alternativa cea mai accesibilă. Iată situația actualizată, cu accent pe București, marile orașe și tendințele recente din piață.

Prețurile medii actuale în România azi, 19 februarie 2026.

La nivel național, prețurile medii pe litru sunt următoarele: benzina standard Euro 95 se situează între 7,70 și 7,80 lei, motorina între 8,00 și 8,10 lei, iar GPL-ul între 3,80 și 4,00 lei pe litru. Aceste valori reprezintă o estimare generală pentru piața din România și pot varia ușor în funcție de regiune și rețea de distribuție.

Cele mai mici prețuri din București și marile orașe

În marile orașe, diferențele dintre stații pot fi semnificative, iar șoferii atenți pot economisi câțiva lei la fiecare alimentare.

În București, cele mai mici prețuri observate astăzi sunt în jur de 7,62 lei pentru benzină, 7,93 lei pentru motorină și 3,84 lei pentru GPL.

La Cluj-Napoca, benzina coboară până la aproximativ 7,65 lei, motorina la 7,95 lei, iar GPL-ul la 3,94 lei.

În Timișoara, benzina poate fi găsită la 7,64 lei, motorina la 7,95 lei, iar GPL-ul la 3,84 lei.

În Iași, prețurile minime sunt de aproximativ 7,68 lei pentru benzină, 7,98 lei pentru motorină și 3,99 lei pentru GPL.

La Constanța, benzina ajunge la circa 7,65 lei, motorina la 7,92 lei, iar GPL-ul la 3,97 lei.

Aceste valori reprezintă cele mai mici tarife afișate în orașele respective și nu reflectă neapărat prețurile standard practicate de marile lanțuri de benzinării.

Ca exemplu punctual, într-o stație LUKOIL din București, prețurile pot fi în jur de 7,71 lei pentru benzina 95, 8,02 lei pentru motorină și 3,95 lei pentru GPL.

Cum evoluează prețurile la pompă

În ultimele săptămâni, piața carburanților a înregistrat ușoare creșteri pe termen scurt. Benzina și motorina au urcat moderat, pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale petrolului și al variațiilor de curs valutar. GPL-ul a avut, la rândul său, fluctuații, însă rămâne cea mai accesibilă variantă pentru șoferii care au această opțiune.

Specialiștii atrag atenția că dinamica prețurilor rămâne strâns legată de contextul geopolitic și economic european, ceea ce poate aduce noi ajustări în perioada următoare.

Cât costă un plin în prezent

Pentru o mașină cu un rezervor mediu de 50 de litri, costul unui plin este semnificativ.

La benzină, un plin ajunge la aproximativ 385–390 de lei.

La motorină, suma urcă la circa 400–405 lei.

În cazul GPL-ului, costul este considerabil mai mic, între 190 și 200 de lei pentru același volum.

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de stația aleasă și de oraș.

Contextul general al pieței

Comparativ cu anii anteriori, prețurile la pompă rămân la un nivel ridicat pentru consumatorii români. Totuși, în raport cu alte state din Uniunea Europeană, România se menține într-o zonă moderată, unde benzina și motorina sunt la niveluri similare sau ușor mai mici decât media europeană.

Pentru șoferi, diferențele dintre stații și monitorizarea atentă a prețurilor pot face diferența la bugetul lunar, mai ales în condițiile în care fluctuațiile din piață rămân constante.

