A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

De: Anca Chihaie 19/02/2026 | 07:40
Prognozele meteo actualizate pentru București indică o schimbare clară de tendință la finalul iernii, sugerând că episodul de ninsoare recent ar putea marca încheierea fenomenelor tipice de iarnă pentru acest sezon. Datele publicate de AccuWeather arată o evoluție a temperaturilor către valori tot mai ridicate pe parcursul ultimei părți din februarie și începutului de martie, cu precipitații predominant sub formă de ploaie și intervale extinse de cer senin.

Episodul de ninsoare din a doua jumătate a lunii februarie a surprins o mare parte dintre locuitorii din București, în contextul în care perioada fusese dominată anterior de temperaturi mai ridicate decât normalul sezonier. Schimbarea bruscă a vremii a adus fulguieli consistente, depuneri de zăpadă și condiții de iarnă într-un moment în care mulți considerau că sezonul rece este deja pe final.

A fost ultima ninsoare în București?

Conform prognozelor zilnice, perioada rămasă din februarie este caracterizată de temperaturi diurne oscilând în general între 3 și 17 grade Celsius, cu minime nocturne aflate frecvent peste pragul de îngheț sau doar ușor sub acesta. În prima jumătate a intervalului analizat apar condiții variabile, cu episoade de înnorări temporare și precipitații mixte izolate, însă fără acumulări de zăpadă. O scurtă perioadă cu lapoviță sau fulguieli sporadice este indicată în jurul datei de 18 februarie, însă contextul termic nu favorizează depunerea unui strat consistent.

Tendința generală este de încălzire treptată, confirmată de valorile maxime prognozate spre finalul lunii, care ating frecvent 11–17 grade Celsius.

Vremea în Februarie

Prognozele pentru luna martie indică o continuare a tendinței de încălzire în București, cu temperaturi în creștere treptată pe parcursul lunii și valori maxime care pot atinge aproximativ 17 grade Celsius spre finalul intervalului. Datele analizate de AccuWeather arată o predominanță a zilelor însorite sau parțial înnorate, cu precipitații reduse și fără semnale privind revenirea fenomenelor de iarnă. Regimul termic prognozat se apropie astfel de caracteristicile începutului de primăvară, confirmând o tranziție stabilă către vreme mai blândă și consolidând perspectiva unui debut de sezon cald mai timpuriu decât în mod obișnuit.

Vremea în Martie

SURSA FOTO: Accuweather

