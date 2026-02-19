Boala tropicală care deja se poate răspândi în majoritatea Europei. Ce recomandă specialiștii

Un studiu a descoperit că o boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei.

Temperaturile mai ridicate cauzate de încălzirea globală înseamnă că infecțiile sunt acum posibile mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei și două luni pe an în sud-estul Angliei. Încălzirea globală continuă înseamnă că este doar o chestiune de timp până când boala se va extinde și mai mult spre nord, avertizează oamenii de știință citați de The Guardian.

Analiza este prima care evaluează pe deplin efectul temperaturii asupra timpului de incubație al virusului la țânțarul tigru asiatic, care a invadat Europa în ultimele decenii. Studiul a constatat că temperatura minimă la care ar putea apărea infecțiile este cu 2,5°C mai mică decât estimările anterioare, mai puțin robuste, reprezentând o diferență „destul de șocantă”, au spus cercetătorii.

Ce este Chikungunya

Virusul Chikungunya a fost detectat pentru prima dată în 1952 în Tanzania și era limitat la regiunile tropicale, unde există milioane de infecții pe an. Boala provoacă dureri articulare severe și prelungite, extrem de debilitante și care pot fi fatale în cazul copiilor mici și adulților în vârstă.

În ultimii ani, un număr mic de cazuri au fost raportate în peste 10 țări europene, dar focare mari, cu sute de cazuri, au fost înregistrate în Franța și Italia în 2025.

„Rata încălzirii globale în Europa este de aproximativ dublul ratei încălzirii globale la scară globală, iar limita inferioară de temperatură pentru răspândirea virusului contează foarte mult, așa că noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea spre nord a bolii este doar o chestiune de timp”, spune Sandeep Tegar, de la Centrul pentru Ecologie și Hidrologie din Marea Britanie (UKCEH) și autorul principal al studiului.

Dr. Steven White, tot de la UKCEH, spune că „acum douăzeci de ani, dacă ai fi spus că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toată lumea ar fi spus că ești nebun, pentru că acestea sunt boli tropicale. Acum totul s-a schimbat. Acest lucru se datorează acestui țânțar invaziv și schimbărilor climatice, este simplu”.

„Observăm schimbări rapide și aceasta este îngrijorarea. Până anul trecut, Franța înregistrase aproximativ 30 de cazuri de chikungunya în ultimii 10 ani. Anul trecut, au avut peste 800”, a declarat acesta.

Virusul a fost purtat de călători din teritoriile franceze de peste mări, unde au existat focare, cum ar fi Réunion.

Țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus), care mușcă în timpul zilei, se deplasează spre nord prin Europa pe măsură ce temperaturile cresc. A fost detectat în Regatul Unit. Există vaccinuri costisitoare pentru chikungunya, dar cea mai bună protecție este evitarea înțepăturilor de țânțar.

