Țara în care un pensionar european a decis să se retragă. Plătește doar 100 de euro chiria pe lună

De: Daniel Matei 18/02/2026 | 06:10
Când soția sa a murit de cancer, viața lui Rafa, un pensionar din Spania, s-a schimbat. A lăsat totul în urmă și s-a mutat în străinătate, într-o țară în care reușește chiar să economisească bani din pensia sa de 1.136 de euro.

Rafa a decis să-și schimbe viața. A petrecut un an gândindu-se unde să-și petreacă bătrânețea. Inițial, el s-a gândit să se mute în nordul Spaniei, în zone precum Galicia, dar în acea perioadă soția sa a murit de cancer. După moartea soției, al a cunoscut o nouă parteneră în mediul online. Femeia era din Thailanda și i-a spus că, cu pensia sa, ar putea trăi foarte confortabil în țara asiatică, ceea ce a și făcut, scrie publicația spaniolă Antena3.

Rafa spune că a vorbit puțin peste un an cu noua sa parteneră, iar în acest timp a decis să se mute pentru a-și încerca norocul în Thailanda. În Thailanda, el plătește 100 de euro chirie, iar el și iubita sa mănâncă cu doar 4 euro pe zi. Cu cheltuieli atât de mici, el reușește chiar să economisească bani în fiecare lună.

Are un singur lucru de făcut o dată la trei luni

Spaniolul povestește că poate sta în țara asiatică tot anul, deși la fiecare trei luni trebuie să meargă la autoritatea pentru imigrări din Thailanda pentru un control oficial, iar permisul de ședere îi este reînnoit anual pentru aproximativ 200 de euro.

Acum, Rafa recunoaște că singurul lucru care îi lipsește din Spania sunt copiii, însă spune că, în rest, se simte ca acasă. Spaniolul spune că se simte foarte integrat în țara pe care acum o numește „acasă” și chiar a început deja, puțin câte puțin, să învețe limba thailandeză.

