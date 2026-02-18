Acasă » Știri » Prețul la motorină azi, 18 februarie 2026: cât a ajuns litrul în România și cât te costă un plin în marile orașe

De: Paul Hangerli 18/02/2026 | 07:20
Cât costă litrul de motorină azi? Sursă foto: Pixabay

Prețurile la pompă se mențin la niveluri ridicate în România, iar șoferii simt în continuare presiunea asupra bugetului lunar. Deși în ultimele săptămâni nu s-au înregistrat variații spectaculoase, benzina și motorina rămân peste pragul de 7,7 lei pe litru, în timp ce GPL-ul continuă să fie alternativa mai accesibilă.

Prețurile carburanților azi, 18 februarie 2026 în România

Situația actuală arată o relativă stabilitate, dar la valori considerate mari comparativ cu anii anteriori. La nivel național, benzina standard (Euro 95) se vinde în general între 7,70 și 7,80 lei pe litru. Motorina standard este ușor mai scumpă, cu prețuri situate între 8,00 și 8,10 lei pe litru. GPL-ul rămâne sub pragul de 4 lei, cu valori cuprinse între 3,90 și 3,98 lei pe litru.

Aceste cifre reflectă mediile practicate în marile orașe și în principalele rețele de distribuție. Pe plan european, România se află peste media UE la carburanți, influențată de nivelul accizelor, TVA și de cursul euro.

Situația la pompă în marile orașe

Diferențele între orașe sunt minime, de regulă de câțiva bani pe litru, însă pot varia în funcție de rețea și amplasare.

În București, benzina standard se situează în jurul valorii de 7,73 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,03 lei, iar GPL-ul este în jur de 3,84 lei pe litru. Tot în Capitală, prețurile pot varia între 7,52 și 7,90 lei pentru benzină și între 7,96 și 8,12 lei pentru motorină.

La Cluj-Napoca, benzina coboară ușor spre 7,69 lei pe litru, motorina este aproximativ 7,99 lei, iar GPL-ul ajunge la 3,94 lei.
În Timișoara, benzina se vinde în jur de 7,74 lei, motorina la 8,05 lei, iar GPL-ul la 3,84 lei.
La Iași, prețurile sunt apropiate de cele din vestul țării, cu benzina la circa 7,75 lei și motorina la 8,05 lei pe litru.
În Constanța, benzina ajunge la aproximativ 7,76 lei, motorina la 8,04 lei, iar GPL-ul la 3,97 lei pe litru.

În ansamblu, diferențele regionale nu sunt majore, însă pentru un șofer care alimentează frecvent, chiar și 10–15 bani pe litru pot conta pe termen lung.

Unde sunt cele mai mici prețuri

Printre cele mai reduse prețuri semnalate se numără benzina la aproximativ 7,59 lei pe litru și motorina la circa 7,87 lei pe litru, într-o stație din județul Mureș. În multe zone din țară, GPL-ul rămâne sub 4 lei pe litru, fiind în continuare cea mai avantajoasă variantă pentru cei care folosesc acest tip de combustibil.

În București, diferențele între stații pot ajunge la aproape 40 de bani pe litru, în funcție de zonă și brand.

Tendințe și context

În 2026, prețurile la pompă rămân ridicate pe fondul majorărilor de accize și TVA aplicate în perioada recentă. Motorina continuă să fie mai scumpă decât benzina, iar GPL-ul rămâne alternativa preferată de șoferii care caută costuri mai mici.

Tendința actuală indică mai degrabă o stabilitate la nivel înalt decât o scădere semnificativă în perioada imediat următoare. Piața reacționează atât la evoluțiile internaționale ale petrolului, cât și la politicile fiscale interne.

Cât costă un plin

Pentru un rezervor de 40 de litri, un plin de benzină ajunge la aproximativ 308 lei, în timp ce motorina costă în jur de 322 lei. În cazul GPL-ului, suma este de aproximativ 158 lei.

La un rezervor de 50 de litri, costul urcă la circa 385 lei pentru benzină și 403 lei pentru motorină, în timp ce GPL-ul ajunge la aproximativ 198 lei.

Sumele sunt orientative și pot varia ușor în funcție de stația aleasă, însă rămân relevante pentru imaginea de ansamblu: alimentarea unui autoturism obișnuit depășește frecvent 400 de lei în cazul motorinei.

În concluzie, șoferii români plătesc în continuare prețuri ridicate la pompă, iar diferențele între orașe sunt minime. Stabilitatea actuală nu înseamnă însă ieftinire, iar costul unui plin rămâne o cheltuială semnificativă în bugetul lunar.

×